Prima sedinta a Guvernului Ponta 3: A fost aprobat programul politic

Premierul Victor Ponta a avut, miercuri seara, prima intalnire cu noii ministri dupa investire si a adoptat noul program, asa cum a cerut presedintele Traian Basescu.

"E vorba de ce trebuie updatat, nu doar chestiuni de terminologie, si in baza articolului 114 sa ne adresam Parlamentului pentru ca in termenele prevazute sa putem indeplini procedura de angajare a raspunderii asupra unui program, e vorba de programul activitatilor noastre in perioada urmatoare, 99 la suta e programul pe care Parlamentul l-a aprobat deja, dar dupa doi ani e bine sa fim la zi si sa individualizam ce a mai aparut important pentru perioada urmatoare.

Maine, la ora 12, e sedinta obisnuita, inca o data mult succes si ma bucur ca am gasit o solutie la o dezbatere politica, ca sa avem un Guvern stabil si care e la datorie pentru ceea ce trebuie facut", a transmis premierul.

Astfel, in prima sedinta de Guvern cu ministrii Ponta 3, a fost aprobat noul program, care contine mici modificari, dupa cum a sustinut Ponta.

Declaratiile prim-ministrului vin dupa ce ministrii din Guvernul Ponta 3 au depus juramantul, la Palatul Cotroceni, in urma unei intelegeri intre presedintele Traian Basescu si premierul Victor Ponta cu privire la formalitatile legale ce trebuie sa fie indeplinite.

Astfel, seful statului a decis sa semneze decretele de investitura, in timp ce premierul a promis sa isi angajeze raspunderea in Parlament pe un program politic, in fapt o adaptare a vechiului program de guvernare la noua configuratie a Guvernului.

Ads