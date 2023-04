Razboi in Ucraina, Bucurestiul petrece in criza (Opinii)

Nu exista imagine mai contrastanta cu trupele rusesti invadand Ucraina in Crimeea si razboiul iminent de la granitele Romaniei decat poza echipei lui Victor Ponta cu Papa Francisc I, trimisa si postata pe Facebook de la Vatican.

La norocul premierului, tot e bine ca nu l-a prins inceputul razboiului in timpul unui meci de baschet demonstrativ sau la o sedinta de relaxare spa. Dar problemele lui Victor Ponta sunt mult mai mari decat nefericirea de a umple Facebook-ul cu poze radioase, in timp ce la granitele tarii e in plina desfasurare cel mai grav conflict european de dupa sfarsitul Razboiului Rece.

Iesirea liberalilor de la guvernare obliga PSD - USD sa caute o noua majoritate pe care sa se poata baza pana la alegerile prezidentiale din toamna. Doar ca odata ajunsi la mana UDMR, pesedistii au facut cunostinta cu pretentiile maghiarilor.

Iar in an electoral, cu doua runde de alegeri, dintre care prezidentialele fiind capitale pentru supravietuirea la putere, PSD se afla acum in fata celei mai grele dileme pe care o are de rezolvat: cat de mult le va afecta imaginea in viitor cooptarea la guvernare a UDMR, mai ales in actualul context regional si international?

Ads

Fortati sa le satisfaca cerintele, presa a aflat ca PSD si Victor Ponta au primit pe langa cererile de posturi in Guvern si rezolvarea unor puncte mai delicate cum ar fi renuntarea la procesele cu primarii maghiari care au arborat steagul secuiesc, o lege care sa le permita autoritatilor locale sa adopte insemnele minoritatilor nationale si, deloc in ultimul rand, infiintarea unei facultati cu predare in limba maghiara la Universitatea din Targu Mures, initiativa blocata de Executivul lui Ponta inca din 2012.

In conditiile in care tensiunile etnice, culturale si sociale din Ucraina au avut si joaca inca un rol important in escaladarea protestelor si conflictului de la granita noastra de nord-est, simpla enuntare a unor astfel de pretentii din partea UDMR, ca sa nu mai vorbim de modul in care vor fi rezolvate de Guvernul Ponta, nu e chiar cel mai de dorit lucru de care aveam nevoie in aceste zile.

Insa readucerea problemelor etnicilor maghiari din nou in actualitate, mai ales din perspectiva din care sunt prezentate de UDMR - ca niste restante impardonabile ale Guvernului, e doar una din problemele pe care Victor Ponta si USD trebuie sa le rezolve rapid in aceste zile.

Ads

O alta este amenintarea lui Traian Basescu de a nu semna remanierea Guvernului. In fata perspectivei de a ajunge si in acest caz la mana unei decizii a Curtii Constitutionale, Victor Ponta are toate motivele pentru care sa se teama ca si-ar putea pierde scaunul chiar inainte de alegerile europarlamentare.

Insa veselia haosului si degringoladei de la Bucuresti, unde fiecare dintre lideri nu stie ce sa faca pentru a-si lua fata, cu riscul de a inflama criza politica si mai mult decat este necesar, arata cat de rupti de evenimentele din jur sunt guvernantii nostri.

E ca si cum ar sta fiecare langa o conducta de gaze sparta, si-ar aprinde pe rand cate o tigara, incurajati de faptul ca inca nu au sarit in aer.