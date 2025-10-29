Revolta lui Ponta după ultima decizie a lui Bolojan: „O țară condusă de oamenii lui Soros”

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 17:06
Ponta, Soros, Bolojan / FOTO: V. Ponta (site oficial), capturi YouTube (Manufacturing System, Ce se întâmplă?)
Premierul Bolojan trebuie să retragă de urgență nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, consideră Victor Ponta. În caz contrar, Executivul va da impresia că România e condusă de „oamenii lui Soros”, acuză fostul lider PSD.
Victor Ponta îi arată cu degetul pe componenții Guvernului Bolojan, pe care-i consideră ipocriți.
„În România, pentru propagandiști, propriile vorbe nu contează. Și ce dacă ai măscărit Catedrala, iar apoi te duci și stai în primul rând? Ce contează dacă l-ai înjurat pe Trump și pe echipa lui, iar apoi leșini de plăcere când prinzi o poză cu un apropiat al lui Trump? Ce contează dacă spui că nu mărești TVA-ul și taxele, dar le mărești în fiecare zi? Ce contează dacă spui că te lupți cu „PSD – ciuma roșie”, dar apoi te pupi la fiecare ședință de Guvern? Important este că le merge tot timpul!”, a notat Ponta, pe Facebook.
Fostul premier susține că cetățenii români sunt manipulați de 25 de ani, iar opțiunile lor electorale sunt împotriva intereselor generale ale populației.
„PROPAGANDA 'dresorilor de foci' nu pune preț pe cuvinte — ele sunt doar un instrument pe care îl folosesc, de 25 de ani, ca să păcălească aceiași oameni, să voteze în același fel, din frustrare și ură, fără să înțeleagă că sunt manipulați mereu împotriva propriei țări și a propriilor interese”, a transmis politicianul.
Victor Ponta: „Ce ne facem dacă cineva din Administrația SUA chiar citește ceea ce a scris doamna propusă ca vicepremier al României?”
Guvernul Bolojan riscă să înrăutățească relația România - SUA dacă Oana Gheorghiu va fi montată în funcția publică, este convins Ponta.
„Dar ce ne facem dacă cineva din Administrația SUA chiar citește ceea ce a scris doamna propusă ca Vicepremier al României despre președintele Trump? Ce ne facem dacă asta dă impresia partenerului american că România este o țară condusă de oamenii lui Soros, care de fapt urăsc din inimă tot ceea ce reprezintă astăzi SUA?
Sunt consecințe sau nu? Serviciilor din România li s-a cerut o analiză de către premierul Bolojan înainte de a face propunerea? Președintele Dan are pe masa sa această analiză? Va decide în interesul României sau doar în interesul și orgoliul 'propagandei'?”, a mai scris Ponta.
Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de vicepremier
