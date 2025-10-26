Victor Ponta, alături de Makaveli și foști parlamentari independenți din POT, SOS și AUR. Ce urmărește fostul lider PSD

Victor Ponta, fost premier și fost lider PSD, a participat sâmbătă seară la o gală în București, unde s-a întâlnit cu mai mulți parlamentari care au părăsit formațiunile politice pe listele cărora au fost aleși, POT, AUR sau S.O.S România. Evenimentul, organizat de Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din România, a avut loc la un hotel din Capitală.

În imaginile postate pe rețelelele de socializare, fostul premier apare la masă alături de Virgil Zidaru, cunoscut în mediul online ca Makaveli, influencer care a fost apropiat de Diana Șoșoacă și care a anunțat că își dorește să candideze la Primăria Bucureștiului. La eveniment au fost prezenți și senatorii Dorin Petrea, Adrian Peiu, Liviu Fodoca, Ștefan Bortun, Clement Sava, Ninel Peia, dar și deputatul Călin Groza.

Surse citate de Digi24.ro afirmă că Victor Ponta ar intenționa să concentreze un nou grup parlamentar, care ar include parlamentari independenți, foști membri ai partidelor POT, AUR și S.O.S România, dar și între 20 și 24 de aleși PSD care sunt nemulțumiți de actuala conducere a partidului. În prezent, grupul PACE din Senat numără 11 membri.

Ads

Fostul lider PSD a fost exclus din partid după ce și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din postura de independent. Decizia a fost luată în cadrul Consiliului Politic Național al PSD, unde doar Radu Moldovan a votat împotriva excluderii.

La gală, Ponta s-a fotografiat alături de Makaveli, care a publicat imaginea pe rețelele sociale, însoțită de mesajul „Nu împușcați șeriful”. Influencerul a anunțat că va intra în competiția pentru Primăria Capitalei și beneficiază deja de susținerea grupului parlamentar PACE.

Ads