Victor Ponta, alături de Makaveli și foști parlamentari independenți din POT, SOS și AUR. Ce urmărește fostul lider PSD

Autor: Andrada Dumitrescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 13:19
269 citiri
Victor Ponta, alături de Makaveli și foști parlamentari independenți din POT, SOS și AUR. Ce urmărește fostul lider PSD
Fostul premier Victor Ponta FOTO Hepta

Victor Ponta, fost premier și fost lider PSD, a participat sâmbătă seară la o gală în București, unde s-a întâlnit cu mai mulți parlamentari care au părăsit formațiunile politice pe listele cărora au fost aleși, POT, AUR sau S.O.S România. Evenimentul, organizat de Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din România, a avut loc la un hotel din Capitală.

În imaginile postate pe rețelelele de socializare, fostul premier apare la masă alături de Virgil Zidaru, cunoscut în mediul online ca Makaveli, influencer care a fost apropiat de Diana Șoșoacă și care a anunțat că își dorește să candideze la Primăria Bucureștiului. La eveniment au fost prezenți și senatorii Dorin Petrea, Adrian Peiu, Liviu Fodoca, Ștefan Bortun, Clement Sava, Ninel Peia, dar și deputatul Călin Groza.

Surse citate de Digi24.ro afirmă că Victor Ponta ar intenționa să concentreze un nou grup parlamentar, care ar include parlamentari independenți, foști membri ai partidelor POT, AUR și S.O.S România, dar și între 20 și 24 de aleși PSD care sunt nemulțumiți de actuala conducere a partidului. În prezent, grupul PACE din Senat numără 11 membri.

Fostul lider PSD a fost exclus din partid după ce și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din postura de independent. Decizia a fost luată în cadrul Consiliului Politic Național al PSD, unde doar Radu Moldovan a votat împotriva excluderii.

La gală, Ponta s-a fotografiat alături de Makaveli, care a publicat imaginea pe rețelele sociale, însoțită de mesajul „Nu împușcați șeriful”. Influencerul a anunțat că va intra în competiția pentru Primăria Capitalei și beneficiază deja de susținerea grupului parlamentar PACE.

Un fost premier desființează legea lui Bolojan privind pensiile magistraților: „A fost făcută în bătaie de joc”
Un fost premier desființează legea lui Bolojan privind pensiile magistraților: „A fost făcută în bătaie de joc”
Fostul premier Victor Ponta critică legea inițiată de Ilie Bolojan privind pensiile de serviciu ale magistraților, susținând că aceasta a fost „făcută în bătaie de joc” și motivată...
Victor Ponta atacă Guvernul: „Dacă moare Putin mâine, ăștia pe cine mai dau vina?”
Victor Ponta atacă Guvernul: „Dacă moare Putin mâine, ăștia pe cine mai dau vina?”
Victor Ponta a ieșit la atac. Fostul premier acuză Guvernul Bolojan că pentru „toate relele, toată incapacitatea, toată prostia, incompetența și hoția” aruncă vina pe Putin. În...
#Victor Ponta, #makaveli, #politica , #stiri Victor Ponta
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
DigiSport.ro
"NU" pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvaluit ce s-a intamplat la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului
DigiSport.ro
Lamine Yamal a batut palma cu Shakira si cu Gerard Pique: 4 milioane de euro!

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victor Ponta, alături de Makaveli și foști parlamentari independenți din POT, SOS și AUR. Ce urmărește fostul lider PSD
  2. Cursă strânsă pentru Primăria Capitalei. Primii doi favoriți ai bucureștenilor SONDAJ
  3. Cum a reușit ministrul Apărării să evite serviciul militar: „Am tot lălăit cu școala, după aia m-am angajat”
  4. Ministra Mediului anunță schimbări în monitorizarea aerului: „Vrem să știm ce respirăm acum, nu media pe 24 de ore”
  5. Un fost premier desființează legea lui Bolojan privind pensiile magistraților: „A fost făcută în bătaie de joc”
  6. Rezistă România 48 de ore în fața Rusiei? Ionuț Moșteanu: „Aliații sunt deja aici”
  7. Piedone: „Atenție, bocancii ucraineni calcă pe limba și pe nația română. Dispreț și batjocură”. Mesaj pentru Nicușor Dan
  8. Zvonurile despre mobilizare, demontate de Bolojan: „Este exclus ca România să intre în război” VIDEO
  9. România ar putea deveni prima țară din Europa de Est care dezvoltă o inimă artificială complet implantabilă. Explicațiile lui Nicușor Dan
  10. Anunțul ministrului Sănătății despre starea pacienților răniți în explozia din Rahova - Un copil este sub monitorizare medico-chirurgicală