Ponta nu voteaza Guvernul Tudose: Noul program de guvernare ii da lovitura de gratie lui Dragnea. Se va prabusi PSD impreuna cu seful?

Victor Ponta a anuntat ca nu va vota Guvernul Tudose, pe care il numeste "Guvernul Dragnea 2", intrucat programul de guvernare modifica "grav si substantial" masurile din domeniul economic si fiscal asumate de catre Guvernul Grindeanu, cu consecinte nefaste pentru economia Romaniei.

"Programul de guvernare al guvernului 'Dragnea 2' (avandu-l ca premier pe Mihai Tudose) modifica substantial si grav in zona economica si fiscala programul de guvernare asumat in ianuarie anul acesta de guvernul 'Dragnea 1' (avandu-l ca premier pe Sorin Grindeanu) si contrazice fundamental programul de guvernare al PSD 'Dragnea - Valcov' din campania electorala din 2016!

Eu cred ca acest program ii va da lovitura de gratie si va duce la prabusirea politica a lui Liviu Dragnea - intrebarea este daca PSD reuseste sa se salveze sau se va prabusi impreuna cu 'Seful'! Si mai ales intrebarea importanta este daca nu se va da o lovitura Romaniei similara cu cea primita in 2009-2010!", a scris Victor Ponta pe Facebook.

Un prim argument invocat de catre Ponta este faptul ca noul guvern vine cu un program de guvernare fundamental schimbat, desi pretextul schimbarii Guvernului Grindeanu a fost nerespectarea programului initial.

In al doilea rand, fostul premier atrage atentia ca, in pofida amanarii cu sase luni a cresterii salariilor unor bugetari, nici asa perspectivele ca aceasta promisiune sa fie respectata nu sunt prea bune. "Conform proiectiei bugetare oficiale pentru perioada 2018-2020 NU sunt surse bugetare care sa acopere aceste cresteri. O sa avem din nou un Traian Basescu ca in 2010 sa taie??? Doamne Fereste!", scrie Ponta.

El invoca amanarea reducerii TVA la 18% din 2018 pentru 2019, scaderea drastica a investitiilor efectiv realizate pana acum, nivelul foarte scazut al absorbtiei fondurilor europene ca urmare, inclusiv din cauza includerii ministerului de resort in Ministerul Dezvoltarii Regionale drept alte cauze ale neincrederii sale in guvernul Tudose si in programul sau de guvernare.

In mod deosebit, Ponta este nemultumit de intentia noului guvern de a introduce un impozit pe cifra de afaceri in locul impozitului pe profit. "Aplicarea unui impozit pe cifra de afaceri poate duce la situatii aberante - ca exemplu: daca Exxon investeste un miliard de dolari pentru exploatarea gazului din Marea Neagra fiind evident in pierdere in primii ani, il impozitam? (...) Daca Hidroelectrica decide sa faca investitii in reteaua sa avand evident o scadere a profitului, ii impozitam modernizarile? Un investitor roman care face o mica fabrica cu o investitie de un milion de euro din banii proprii, ii vom lua din primul an inca 160.000 ca impozit - desi este normal sa fie pe pierdere la inceput?", exemplifica Ponta.

Acesta nu are incredere nici in crearea Fondului National Suveran de Investitii, despre care spune ca reprezinta o cale netransparenta prin care companiile detinute de statul roman sa fie vandute catre fonduri private straine, la care Liviu Dragnea ar fi facut "promisiuni cu caracter personal".

Ponta are dubii legate si de capacitatea ANAF de a gestiona aplicarea impozitului global de la 1 ianuarie 2019 si a respecta angajamentul facut fata de NATO de a cheltui 2% din PIB pentru Aparare, cu consecinte asupra respectabilitatii Romaniei fata de aliati.

"Programul de guvernare prezentat si asumat cu atata indarjire de catre Liviu Dragnea in 2016 a esuat deja - la nici 6 luni de la alegeri (dovada ca a fost criticat si acum schimbat chiar de catre autorii sai)!

Oricata propaganda televizata va fi pompata, oamenii incet-incet realizeaza acest lucru. Cu siguranta il vor sanctiona pe Liviu Dragnea - dar si PSD va plati un cost enorm!", a conchis Victor Ponta.

