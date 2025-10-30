Mesajul lui Victor Ponta la 10 ani de la incendiul de la Colectiv: „Ipocriții și propagandiștii au câștigat”

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 11:25
349 citiri
Mesajul lui Victor Ponta la 10 ani de la incendiul de la Colectiv: „Ipocriții și propagandiștii au câștigat”
Victor Ponta FOTO Hepta

Victor Ponta, care a demisionat din funcția de premier în urma incendiului de la Colectiv, a postat un mesaj pe Facebook, joi, la 10 ani de la tragedie, în care îi acuză pe cei care au „manipulat” supărarea legitimă a oamenilor, canalizând-o către „adversarii Sistemului”.

„Cei care au profitat de tragedia unor oameni în scopuri strict politice au trăit bine în ultimii 10 ani; iar propagandiștii puși să manipuleze și să „canalizeze” furia și supărarea legitimă a oamenilor doar către adversarii Sistemului au trăit foarte bine în ultimii 10 ani.”, scrie Ponta pe Facebook.

Fostul premier spune că de la tragedia din 2015, toți cei care au suferit arsuri, inclusiv victimele de la Rahova, au fost transferați în afară pentru a fi tratați.

„Victimele și cei apropiați acestora au constatat, scârbiți, că suferința lor a fost folosită cinic de niște ticăloși fără niciun dram de empatie. Toți românii care, de atunci și până azi, au suferit arsuri (inclusiv în accidentul din Rahova) s-au văzut puși în avioane și trimiși să fie tratați în alte țări. Ipocriții și propagandiștii au câștigat după tragedia de la „Colectiv” — noi, toți ceilalți, am pierdut. Și pierdem în fiecare zi!”, a mai scris Ponta.

Joi, 30 octombrie, se împlinest 10 ani de la incendiul de la Colectiv, în urma căruia au murit 65 de oameni, cei mai mulți tineri, iar peste 180 au fost răniți.

În urma tragediei, în noiembrie 2015, Victor Ponta a demisionat din funcția de prim-ministru al României, la presiunea protestelor de stradă.

