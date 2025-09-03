Ponta, atac la adresa ministrei Oana Țoiu, după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: „Mentalitate de bolșevic, un accident rușinos al istoriei”

Victor Ponta o ridiculizează pe Oana Țoiu, după ce ministra de la Externe a lansat un atac la adresa lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă, doi foști premieri care au făcut o deplasare în China, la invitația președintelui Xi.

În opinia lui Ponta, este o rușine pentru România că la vârful MAE se află Țoiu.

„Din păcate pentru România, printr-un accident nefericit și rușinos al istoriei, țara noastră este reprezentată doar de doamna ministru Țoiu - o persoană cu mentalitate de bolșevic, de mic comunist incult, bântuit de frustrări personale și de aberații ideologice. Numai doamna Țoiu, din păcate, poate să reprezinte România la toate întâlnirile cu funcționari necunoscuți din Ucraina, Moldova sau Bruxelles; doar ea vorbește în numele MAE și al României prin lingușeli grețoase și lozinci proletcultiste, repetate obsesiv. Oare madam Țoiu a dat comunicat să îl certe pe Donald Trump că s-a întâlnit cu Vladimir Putin? Poate mi-a scăpat mie”, a notat Ponta, pe Facebook, miercuri, 3 septembrie.

Victor Ponta: „Noi, persoane private, avem acces și relații în zone diplomatice la care doamna Țoiu nu are nicio șansă să ajungă, nici măcar în vis”

Fostul premier crede că din multe puncte de vedere, Țoiu este net inferioară lui Năstase și Dăncilă.

„Adrian Năstase, Viorica Dăncilă, eu și orice alt cetățean român avem dreptul constituțional de a călători unde dorim, de a ne întâlni cu cine dorim și de a ne fotografia cu cine dorim, fără a cere voie și fără a primi aprobarea doamnei Țoiu sau a ''Tribunalului Poporului'' al USR. Numai doamna Țoiu reprezintă România oficial și, din păcate, o face de rușine. Noi, ceilalți, nu reprezentăm decât pe noi înșine - iar diferența de pregătire profesională, de calitate umană și de experiență între Adrian Năstase, Viorica Dăncilă și doamna Țoiu este comparabilă cu diferența dintre un Mercedes și un Trabant.

Pot înțelege frustrările personale ale doamnei Țoiu, care se laudă cu fotografii atunci când dă mâna cu niște funcționari europeni sau ucraineni, dar, în același timp, se vede cum persoane private au ocazia să dea mâna cu președintele Xi Jinping. Din păcate, acesta e nivelul ei și acesta e nivelul la care a decăzut reprezentarea diplomatică a României. Noi, persoane private, avem acces și relații în zone diplomatice la care doamna Țoiu nu are nicio șansă să ajungă, nici măcar în vis”, a explicat Ponta.

România trebuie să trateze cu respect a doua economie a lumii, chiar pe căi neoficiale, iar modul în care Țoiu se implică în acest subiect este o dovadă de „bolșevism”, este ferm convins Ponta.

„Faptul că doamna Țoiu distruge corpul diplomatic și tradițiile unei elite ale statului e deja tragic. Iar faptul că se ridică să se lupte cu persoane private care au acces la evenimente și lideri internaționali demonstrează lipsă totală de înțelegere, atât a poziției pe care o ocupă, cât și a principiilor democratice. Vestea bună este că o țară precum China are cultura și capacitatea de a ignora cu eleganță asemenea ”accidente istorice”, gen doamna Țoiu; iar relațiile României cu China - o țară prietenă, a doua economie a lumii și membru permanent al Consiliului de Securitate - se mențin prin canale neoficiale, până când ”revoluția bolșevică” a doamnei Țoiu și a celor din jurul ei va ajunge la coșul de gunoi al istoriei diplomației românești.

PSD - eu nu am fost invitat și nu am participat, dar să te apuci să-i critici pe Dăncilă și Năstase, care au fost acolo în calitate personală, pe baza propriilor realizări, este un semn de bolșevism și protocomunism - exact ca atunci când, până în 1989, erai ”înfierat” că ai fost la Ambasada SUA sau că ai vorbit cu cineva din Germania Federală”, a transmis Ponta.

