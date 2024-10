Ponta, ofiter acoperit Kelemen Hunor: Are de suferit credibilitatea Romaniei

Presedintele UDMR Kelemen Hunor a comentat declaratiile presedintelui Traian Basescu, dupa ce acesta a sustinut ca Victor Ponta a fost agent acoperit al SIE.

Credibilitatea Romaniei are de suferit enorm, din cauza scandalului legat de ofiterul acoperit din cursa prezidentiala, a spus Kelemen Hunor pentru RFI Romania.

"Am mai multe intrebari decat raspunsuri. Basescu spune ca e, premierul spune ca nu e. Sigur, Basescu aseara nu a aratat dovezi sau asa am inteles, ca nu am vazut eu emisiunea. Un Monitor Oficial nu este o dovada si niste deductii cat de cat logice nu arata mare lucru", a adaugat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR spune ca are mai multe intrebari, precizand ca nu ar trebui sa existe ofiteri acoperiti in institutiile statului.

"Am mai multe intrebari. Presedintele Basescu a spus acum cam patru-cinci saptamani ca stie cine e. De ce nu a zis atunci? De doua ori a fost bun Victor Ponta pentru functia de premier, atunci stia, nu stia? (...) Nu sunt de acord ca serviciile secrete sa aiba ofiteri in Parlament, in politica, in justitie si in institutiile democratice, care nu au atributii in acest domeniu", a declarat liderul UDMR.

Intrebat daca l-au convins afirmatiile presedintelui Traian Basescu, liderul UDMR a atras atentia ca sunt declaratii facute in plina campanie prezidentiala.

"Care e dovada concreta? Probabil ca niste documente, dar nici nu stiu cum ar trebui sa arate acele documente de la acel serviciu unde se presupune ca ar fi fost cineva ofiter acoperit (...). Eu cred ca este doar o tema politica extrem de interesanta si extrem de palpitanta, dar in acelasi timp, o tema care sigur ca va provoca foarte multe nelamuriri pe plan extern si acest lucru este din punctul meu de vedere mult mai important decat ceea ce spune la televizor unul sau altul", a completat Kelemen Hunor.

