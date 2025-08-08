Fost premier, despre intenția Guvernului „așa-zis liberal” de a „atentat” la banii din pensiile private obligatorii: „Cei care l-au votat pe Nicușor Dan sunt cotizanți și văd cum sunt jefuiți”

Executivul vrea să schimbe modul în care românii pot beneficia de banii din pilonul doi de pensii.

Schimbarea majoră se referă la faptul că participanții la acest sistem nu vor mai putea retrage toți banii odată la împlinirea vârstei de 65 de ani, așa cum permite legea în prezent.

Fostul premier Victor Ponta spune că pensiile private obligatorii nu sunt sinecuri și nici nu vin de la bugetul de stat. Fostul premier anticipează procese.

„Pilonul 2 de pensii aparține în totalitate oamenilor tineri și activi, care au început să cotizeze începând cu anul aderării României la Uniunea Europeană. Nu are nicio legătură cu pensiile speciale, cu beneficii din trecut, sinecuri sau pomeni electorale; și nici cu Bugetul de Stat!

Faptul că un Guvern așa-zis „liberal” atentează la niște bani 100% privați, proveniți exclusiv din munca și contribuțiile cotizanților, este o aberație care definește perfect haosul în care am ajuns.

Sunt convins că 99% dintre cei care l-au votat pe Nicușor Dan ca Președinte sunt cotizanți la Pilonul 2 și văd cum sunt jefuiți, în timp ce Președintele lor „analizează” situația. Procesele în instanță vor da, bineînțeles, dreptate oamenilor! Dar până atunci?”, a transmis Victor Ponta.

Contributorii vor putea, inițial, să retragă doar un sfert din contribuția totală, urmând ca apoi să își poată încasa banii prin retragere programată sau prin pensii viagere, potrivit Radio România Actualități. Proiectul de lege de plată a pensiilor private va înlocui sistemul actual provizoriu și conține și alte prevederi importante.

Pensionarii vor putea fi plătiți pentru contribuțiile lor prin intermediul unor fonduri special constituite și care vor fi administrate de societăți specializate, societăți care nu vor putea funcționa decât în baza unei autorizații acordate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Conform proiectului de lege, care se va afla vineri în atenția miniștrilor în cadrul ședinței de Guvern, cei care vor conduce aceste fonduri pot fi administratorii de fonduri de pensii private, societățile de asigurare de viață, cele de administrare a investițiilor și, nu în ultimul rând, societățile de plată a pensiilor private constituite ca societăți pe acțiuni.

Fondurile de plată a pensiilor private vor fi de două tipuri, și anume cele destinate retragerilor programate, fonduri ce vor funcționa pe bază de conturi individuale și care vor oferi pensii plătite pentru o perioadă limitată de timp până la rambursarea întregului activ personal deținut de către titularul fondului de plată, mai arată sursa citată.

Un al doilea tip de fond de plată este cel al pensiilor viagere, care se vor plăti pe întreaga durată de viață a membrului sau supraviețuitorului, și asta în cazul în care pensia viageră are component de supraviețuitor.

