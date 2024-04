Comisia Tehnica de Etica de la Ministerul Educatiei: Ponta nu a plagiat (Video)

Una dintre subcomisiile Consiliului National de Etica de la Ministerul Educatiei a decis luni seara ca Victor Ponta nu se face vinovat de plagiat in lucrarea de doctorat, avand un aport stiintific propriu, acesta fiind un prim verdict in evaluarea Consiliului asupra tezei premierului.

Astfel, Comisia Tehnica de Etica considera ca premierul Victor Ponta nu a incalcat regulile in domeniu, lucrarea sa respectand cerintele academice din perioada in care a fost realizata, adica nu reprezinta plagiat dupa regulile din 2003, informeaza Digi24.

Concluziile comisiei reprezinta doar o prima evaluare in cadrul demersului Consiliului National de Etica (CNE) in acest caz, urmand sa fie luate in discutie de CNE la analiza dupa care acest for va formula o decizie finala.

Scandalul plagiatului lui Ponta

Comisia de Etica a Universitatii din Bucuresti va lua, marti, o hotarare in privinta acuzatiilor de plagiat care i se aduc lui Victor Ponta in ceea ce priveste teza sa de doctorat. Public, insa, decizia va fi anuntata ulterior, in cadrul unei conferinte de presa.

Plagiatul lui Ponta: Comisia de Etica ia o decizie marti

Acuzatiile de plagiat ce i se aduc lui Victor Ponta s-au aflat in atentia Consiliului National de Etica si a Consiliului National de Atestare a Diplomelor (CNATDCU).

Primul a fost reorganizat de fostul ministru interimar al Educatiei, Liviu Pop, si inca nu a luat in dezbatere acest caz, sub pretextul ca mai sunt multe altele de discutat.

In schimb, pe 28 iunie, in ciuda presiunilor incredibile la care a fost supus de catre acelasi Liviu Pop, CNATDCU a decis ca teza de doctorat a lui Victor Ponta contine cel putin 85 de pagini "copy-paste" si a cerut Ministerului Educatiei sa ii retraga acestuia titlul de doctor, in conformitate cu legea.

In replica, mai multi lideri USL i-au atacat pe cei 13 academicieni si cercetatori care au votat in unanimitate decizia de plagiat, spunand ca au fost platiti si manipulati de fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, pentru a-i face rau premierului Victor Ponta.