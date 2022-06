Lazaroiu: Ponta, "hot cinstit" in ce priveste plagiatul

Consilierul prezidential Sebastian Lazaroiu comenteaza decizia Parchetului de a nu incepe urmarirea penala in cazul acuzatiilor de plagiat aduse premierului Victor Ponta. "Se pare ca in tara asta hotul dovedit de oricine altcineva in afara de Justitie este 'hot cinstit', daca nu exista o plangere a victimei", spune Lazaroiu.

Consilierul prezidential explica pe Facebook de ce Parchetul a decis sa nu inceapa urmarirea penala in cazul lui Victor Ponta, acuzat fiind de plagiat.

"Asta inseamna ca nu exista raspundere penala daca nu se plange victima. Iar victima vrea sa aiba relatii sus-puse. Nu inseamna ca Victor Ponta nu a plagiat, lucru evident pentru orice om care are vederea buna. Si pentru Universitatea care i-a acordat titlul de doctor.

(...) Se pare ca in tara asta hotul dovedit de oricine altcineva in afara de Justitie este 'hot cinstit', daca nu exista o plangere a victimei", scrie Lazaroiu.

Parchetul trimite plagiatul lui Ponta la ORDA. Premierul acuza "loserii" presedintelui

El a tinut sa raspunda apoi cititorilor sai care acuzau subordonarea Justitiei.

"Nu, Justitia a concluzionat ca nu exista raspundere penala. ORDA a concluzionat ca nu exista plagiat. (...) Justitia se refera la infractiuni. Asupra plagiatului s-au pronuntat expertii. Si concluzia a fost fara dubiu (bine, mai putin comisia incropita de servitorul Pop)", a detaliat Lazaroiu.

Parchetul a decis: Ponta nu va fi urmarit penal pentru plagiat

In data de 23 august 2012, Mihail Neamtu, Adrian Papahagi si Augustin Ofiteru au depus la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie o plangere penala impotriva lui Ponta Victor Viorel. Plangerea a fost inregistrata cu nr. 15488/23.08.2012.

Sesizarea penala se refera la lucrarea "Raspunderea in dreptul international umanitar", publicata la Editura Universul Juridic in anul 2010, iar dosarul penal cu numarul 783/P/2012 a fost investigat de procurorul Mihaela Lidvin.

Avocatul Florin Plopeanu, cel care s-a ocupat de acest caz, a precizat intr-un interviu acordat Ziare.com ca "plagiatul este infractiune, potrivit art. 141 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor, care se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 5 ani sau cu amenda(...) adica poate sa duca la o condamnare in materie penala".

Decizia procurorilor de a da NUP in cazul Ponta a venit la foarte scurt timp de la numirea in functie a noii conduceri a Ministerului Public, in frunte cu noul procuror general al Romaniei, Tiberiu Nitu.

