Plagiatul lui Victor Ponta, atacat de Dacian Ciolos si Eugen Tomac. Cei trei, prezenti in acelasi studio TV: "Hai, dottore!"

Dacian Ciolos a fost primul candidat din studio care a pus o intrebare unui contracandidat pe tema Educatiei, alegandu-l pe Victor Ponta: "Cum am putea sa eliminam impostura din acordarea titlurilor de doctor, cum vedeti reformarea si recredibilizarea sistemului de invatamant universitar si mai ales a celui de doctorate, si care este parerea dvs ce sanctiuni ar trebui pentru plagiatele dovedite?".Victor Ponta: "V-ati suparat ca v-am prins cu arsu din 2016. Il luam pe primarul din Brasov care a declarat ca are scoala si n-a facut-o. Il luam pe Vlad Voiculescu capitan la 15 ani. Il luam pe ministrul dvs din 2016. Intai a fost dl Curaj. I-ati dat ordin sa-mi faca acel dosar de plagiat. Dl Curaj a preferat sa demisioneze. L-ati adus pe Mircea Dumitru si el fiind colaborat al Securitatii, a fost de acord . Am facut facultate".Ulterior, si Eugen Tomac a ales acest subiect pentru intrebarea adresata liderului Pro Romania: "Considerati ca plagiatul este o vulnerabilitate? Exista o solutie pentru a combate aceasta problema serioasa?".Victor Ponta: "Cu turnatori la Securitate cum a fost si ministrul dl Ciolos, cum e si tatal tau, Basescu, nu se poate reforma nimic. Eu am fost la scoala, la Facultatea de Drept, mi-am sustinut examenele".Eugen Tomac: "Hai dottore!"Victor Ponta: "Te-a invatat bine seful tau. Scoate casca din ureche".Eugen Tomac: "Consider ca este o vulnerabilitate serioasa plagiatul pentru sistemul de invatamant, mediul academic. Copiii de astazi au nevoie de modele. Ma asteptam de la dl Ponta un raspuns ca de la un fost prim-ministru, care trebuie sa recunoasca ca a plagiat, ca a renuntat la titlul de doctor si ca recomanda tuturor ca pe viitor sa nu faca ceea ce a facut domnia sa".CITESTE SI: