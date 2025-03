Ponta a fost primul. In luna urmatoare aflam daca au plagiat si Oprea, Toba si Pandele (Video)

Victor Ponta a primit, joi, un nou verdict de plagiat, iar Consiliul de Atestare a Diplomelor (CNATDCU) i-a cerut oficial ministrului Educatiei sa ii retraga titlul de doctor in drept. In analiza CNATDCU se afla si alte sesizari de plagiat care privesc politicieni de top, care vor fi rezolvate in curand.

Verdictul in cazul Ponta a fost dat mai intai de o comisie formata din trei specialisti in drept, dupa care CNATDCU a dat un vot favorabil in sedinta de joi.

Dintre cei 35 de membri prezenti, 34 au votat pentru, iar unul s-a abtinut.

"Votul nu a fost secret, un coleg a avut obiectii, de procedura mai degraba. Insa nu pot sa va spun cine e", a declarat pentru Ziare.com presedintele CNATDCU, acad. Viorel Barbu.

Intrebat despre celelalte cazuri de plagiat cu notorietate, acesta a precizat ca "sunt in lucru toate".

"Sunt vreo 12 sesizari care vor fi analizate. Este o procedura, probabil vom avea o concluzie pana la 1 august", ne-a mai declarat presedintele CNATDCU.

La conferinta de presa organizata astazi de CNATDCU, presedintele Viorel Barbu a enumerat mai multe cazuri aflate in lucru, printre numele mentionate fiind cele ale fostului ministru de Interne Gabriel Oprea, fostul ministru al Apararii Mihai Stanisoara, prim-ajunctul procurorului general Bogdan Licu, ministrul de Interne Petre Toba, fostul primar al Sectorului 2 Neculai Ontanu, primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, si primarul Sectorului 3, Robert Negoita, informeaza Mediafax.

Victor Ponta poate contesta verdictul de plagiat primit astazi in decurs de 10 zile. Deocamdata el nu a anuntat daca va face acest lucru, chiar daca a avut o prima reactie pe Facebook dupa aflarea verdictului.

Citeste despre plagiat ca atentat la cultura nationala si amenintare pentru Romania, un interviu acordat Ziare.com de academicianul Marius Andruh, vicepresedinte al CNATDCU.

Pe lista politicienilor acuzati in mass-media de plagiat se mai afla, printre altii, si fiica si ginerele fostului vicepremier Gabriel Oprea, dar si europarlamentarul PNL Cristian Busoi.

Citeste mai multe despre aceste sesizari de plagiat:

