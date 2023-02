Ponta: Brok e demagog, iresponsabil. Ca si Macovei, are o gandire nazista, fascista

Premierul Victor Ponta a declarat, luni, ca europarlamentarul german Elmar Brok este "demagog, iresponsabil si populist", care are o gandire "nazista, fascista", la fel ca eurodeputatul PDL Monica Macovei.

"Avem politicieni demagogi, iresponsabili, populisti, cum e domnul Brok, care au intervenit dese ori si in Romania si erau foarte bine mediatizati de presa basista, ca niste extraordinari europarlamentari. Dar, cu aceasta ocazie, am aflat ce gandesc despre romani: ca trebuie sa ne amprenteze, ca trebuie sa fim toti eventual tinuti in spatele unor garduri electrificate.

Astia sunt prietenii lui Macovei. Ce va mira? De fapt, si gandesc la fel. O gandire nazista. Si doamna Macovei are o gandire fascista, nazista. Si domnul Brok la fel. Cine se aseamana, se aduna", a spus Ponta.

El a precizat ca si-ar fi dorit ca presedintele Traian Basescu sa le ia apararea romanilor in Consiliul European sau in celelalte foruri europene, el apreciind ca seful statului nu are insa autoritatea si credibilitatea pentru a desfasura astfel de demersuri.

Ivan (PSD): Cei care cer amprentarea romanilor ar trebui sa se intoarca in Evul Mediu

"Evident ca mi-as fi dorit ca domnul Basescu sa-i apere pe romani in Consiliul European, pe unde se duce domnia sa. Nu o face pentru ca nu are autoritatea si credibilitatea sa faca acest lucru. E mult prea dator ca sa poata sa ridice vocea in apararea romanilor", a spus Ponta.

Premierul a precizat ca Romania a demonstrat si va demonstra in continuare ca aceste accente populiste si sovine din Europa sunt nejustificate si reprezinta un atac la fundamentul Uniunii Europene.

Un europarlamentar cere amprentarea si repatrierea imigrantilor care fug de saracie

"Ori, asta am facut cu calm, cu ratiune si cred ca lucrul acesta se va intampla si in continuare. Important este ca toate restrictiile au fost ridicate si nimeni nu le va reintroduce", a mai spus Ponta.

Presa a relatat ca presedintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, Elmar Brok, a declarat, recent, ca imigrantii care vin in Germania doar pentru ajutoare ar trebui trimisi rapid in tarile de origine.

"Imigantii care vin in Germania doar pentru Hartz IV (ajutor de somaj), alocatia pentru copii si asigurarea de sanatate trebuie trimisi rapid inapoi in tarile lor de origine. Pentru a preveni intrarile multiple, ar trebui sa ne gandim la luarea de amprente", a spus Brok, citat de ziarul Bild.

Declaratia a provocat reactii la Bucuresti, europarlamentarul PSD Viorica Dancila aratandu-se "surprinsa ca un eurodeputat de talia lui Elmar Brok, care este si presedintele Comisiei de Politica Externa a Parlamentului European, a facut aceasta declaratie desi cunoaste foarte bine faptul ca romanii nu pot fi tratati drept emigranti, iar propunerea de ampretare a celor care beneficiaza de ajutoare sociale si sunt expulzati din Germania contravine regulilor din UE".

"Condamn cu fermitate o asemenea declaratie care contravine valorilor europene in care ar trebui sa credem toti membrii Parlamentului European", afirma Dancila, intr-un comunicat duminica.

Pe de alta parte, europarlamentarul Cristian Preda sustine ca "declaratia lui Elmar Brok despre amprentarea romanilor e o enormitate" si "dovedeste ca uneori si oamenii foarte influenti spun lucruri trasnite".

"Dar nu pesedistii sunt cei care pot sa-i dea lectii de europenism neamtului. Cand il vad pe Catalin Ivan - cel care-i reprosa dnei Reding ca e pedelista fiindca avea un taior portocaliu - cum il trimite pe Brok in Evul mediu, realizez ca demagogia atinge cote foarte inalte in Romania uselizata.

Din fericire, CDU a deplans imediat ideea lui Brok. In grupul PPE din Parlament s-a discutat, inainte de Craciun, problema ridicata de Brok si grupul nu-l urmeaza pe neamt", scrie Preda, pe blog.

Delegatia PSD din PE ii va cere europarlamentarului CDU Elmar Brok sa demisioneze din functiile avute in PE dupa ce acesta a declarat ca imigrantii care vin in Germania doar pentru a beneficia de ajutoare ar trebui expluzati si ca amprentarea ar fi solutia pentru evitarea intrarilor multiple.

"Delegatia PSD din PE va face doua demersuri: 1. Va solicita oficial conducerii PE si grupului PPE sa isi exprime pozitiile si sa se delimiteze de afirmatiile lui Elmar Brok; 2. Ii va cere lui Elmar Brok sa demisioneze din functiile pe care le are in PE intrucat nu face cinste acestei institutii si a aratat, prin ceea ce a afirmat, ca nu respecta valorile si principiile UE", a declarat, duminica, europarlamentarul Catalin Ivan, purtator de cuvant al PSD.

Tarile UE nu pot limita libera circulatie a muncitorilor, dar ii pot trimite acasa pe cetatenii europeni care in decurs de 3 luni nu si-au gasit un loc de munca si nu au mijloacele necesare de subzistenta, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al CE Jonathan Todd.

