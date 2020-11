Ponta da vina pe echipa sa de comunicare pentru mesajul plagiat despre moartea lui Maradona. "Mi-am luat site-ul puiemonta. Nu vreau sa-i las sa doarma pe hateri"

Ponta ar fi "furat" jumatate din mesajul de ramas bun pentru Maradona scris tot pe Twitter de Gary Lineker, un mare mijlocas englez, contemporan cu Maradona si liderul nationalei Angliei in anii '90.Cealalta jumatate a fost copiata dintr-un articol publicat de trustul Al Jazeera:Liderul Pro Romania Victor Ponta a raspuns la ultima acuzatie de plagiat, intr-un interviu pentru Adevarul Live. Fostul premier a explicat ca nu el a scris mesajul respetiv, ci o echipa a acestuia, insa el l-a aprobat."E contul meu, dar pe Twitter nu scriu eu. Eu l-am aprobat", a spus Ponta."Pe Twitter am o echipa si i-am incurajat: faceti ceva sa atrageti atentia. Si au atras atentia. Dar dupa cumn ati vazut, mi-am luat site-ul puiemonta, pe care-l si lansez duminica. Eu cred ca la un moment dat nu vreau sa-i las sa doarma pe hateri. Sa ma injure in continuare. Pentru ca ceea ce ramane, bine, Ponta, plagiatorul, Pinochio, Mickey Mouse, dar totusi, cat am fost prim-ministru, a fost bine pentru economie, iar acum avem o problema de conducere a tarii si de economie", a adaugat acesta.Citeste si: