Ponta ii acuza pe tehnocrati ca i-au luat doctoratul si anunta ca isi face ... alta teza

Victor Ponta acuza Guvernul Ciolos ca i-a "luat doctoratul" ocupandu-se in mod special de el, in loc sa se preocupe de guvernarea tarii.

Reactia a venit la scurt timp dupa ce o noua comisie de experti in Drept a decis ca Victor Ponta a plagiat in teza de doctorat, titlul sau urmand sa fie retras prin ordin de ministru.

Joi, presedintele Consiliului National de Atestare a Titlurilor (CNATDCU), academicianul Viorel Barbu, a anuntat ca, in urma analizei facute, o noua comisie de experti in Drept a stabilit ca Victor Ponta a plagiat si a propus ministrului Educatiei retragerea titlului de doctor detinut de acesta.

"Ok - tehnocratii au rezolvat principala problema a tarii - mi-au luat si ei doctoratul (ca Basescu in 2012)!?? Inteleg ca acum (dupa aceasta mare victorie) totul va fi bine (...) Sunt onorat de efortul pe care ditamai Guvernul de tehnocrati l-a facut doar pentru persoana mea - o ordonanta de urgenta doar pentru mine, o Comisie doar pentru mine (cand am primit verdictul de neplagiat in 2012 de la acelasi CNACTDU a mai fost o teza de doctorat examinata in acelasi timp - fac pariu ca nu aveti 'Curaj' sa o revedeti si pe aceea).??? O hotarare definitiva data in favoarea mea de ICCJ in 2014 ignorata! Va multumesc din inima dragi politruci!", a reactionat pe Facebook Victor Ponta.

Fostul premier a ironizat apoi Guvernul Ciolos:

"De azi incep sa creasca incasarile la buget, sa iesim din deficit. De azi incepem sa primim banii europeni pe care nu i-am luat pana acum. De azi platim subventiile in agricultura, marim salariile si pensiile. De azi nu mai mor bebelusii in spitale si nici nu se mai dau subiecte grele la examenul de capacitate. Si de azi nu mai suntem 'marfa' pe care o vand tehnocratii ca sa primeasca o promovare cand se intorc la Bruxelles! (...)

Si de azi ma ocup sa imi fac o noua teza de doctorat cu tema 'Fabulosa Guvernare Tehnocrata si maretele sale realizari pentru poporul roman' - that will be fun!".

Fostul lider al PSD a strecurat mai multe inexactitati in postarea sa.

In primul rand, ordonanta de urgenta adoptata de Guvernul Ciolos la care face referire nu il vizeaza doar pe Victor Ponta, ci o lista lunga de politicieni acuzati public si cu dovezi incontestabile de plagiat, printre care Gabriel Oprea, Robert Negoita sau Florentin Pandele. Mai mult, pe aceasta lista figureaza chiar si actualul ministru de Interne, Petre Toba.

Pe de alta parte, CNATDCU a reluat analizarea tezei de doctorat a lui Victor Ponta pentru ca Universitatea Bucuresti a cerut acest lucru de mai multe ori, dupa ce specialisti in Drept cu o reputatie de necontestat au stabilit ca acesta a plagiat "texte si idei" in peste 100 de pagini.

De asemenea, decizia Inaltei Curti de Casatie din 2014 pe care o invoca Victor Ponta se refera la o problema de procedura, nu la fondul acestui caz de plagiat.

Victor Ponta poate contesta in decurs de 10 zile decizia de astazi a CNATDCU.

