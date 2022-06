Pop: Ponta ar putea cere daune morale Consiliului de Atestare a Diplomelor

Liviu Pop, fostul ministru interimar al Educatiei, ii ia aparararea premierului Ponta in scandalul de plagiat. Mai mult, spune Pop, prim-ministrul ar putea sa ceara si daune morale de la Consiliul care s-a pronuntat in cazul tezei sale de doctorat.

"Premierul, in momentul de fata, este indreptatit sa ceara daune morale acestui presedinte si acestui consiliu pentru ca ce au facut ei e incalificabil, e abuz in functie. Nu aveau nicio calitate", a spus Pop, invitat la Realitatea Tv.

In replica, presedintele Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, Marius Andruh, sustine ca atunci cand s-au primit sesizarile Consiliul avea toata legitimitatea sa analizeze teza.

"Ordinul de ministru care a fost atat de des invocat precizeaza clar ca atributiile CNATDCU sunt cele mentionate, indiferent de data la care a fost sustinuta teza. Si cu asta am incheiat subiectul. S-a facut un atentat la cariera mea stiintifica si asta este nepermis din partea unui partid politic", a spus Andruh.

Prim-ministrul Victor Ponta a plagiat o parte a tezei de doctorat, a decis, vineri, Consiliul de Atestare a Diplomelor. In aceste conditii, se pune intrebarea daca premierul isi va da demisia, asa cum a spus ca va face, pentru un cotidian spaniol, in cazul in care s-ar fi dovedit plagiatul. Ponta a anuntat insa, vineri seara, ca nici nu se gandeste sa demisioneze.

In schimb, Liviu Pop s-a declarat indignat de verdictul de plagiat al Consiliului de Atestare, afirmand ca acest consiliu nu are dreptul sa se pronunte, iar verdictul ar fi fost "orchestrat" de fostul ministru al Educatiei Mircea Miclea.

Una peste alta, scandalul ramane, iar decizia finala, daca ne referim la sanctiuni, se va lua tot la Ministerul Educatiei, insa abia la toamna, dupa ce se va pronunta in acest caz Consiliul National de Etica.

Ads