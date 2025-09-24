Universitatea Bucuresti cere din nou Ministerului sa ii retraga titlul de doctor lui Victor Ponta

Universitatea Bucuresti cere pentru a doua oara Ministerului Educatiei sa ii retraga titlul de doctor in drept lui Victor Ponta.

Decizia vine la scurt timp dupa ce premierul a trimis o scrisoare rectorului Universitatii Bucuresti in care anunta ca "renunta" la titlul de doctor in drept, fara sa dea mai multe detalii, in conditiile in care legea nu permite renuntarea la un titlu de doctor.

"Va transmitem, in anexa, notificarea primita din partea domnului Victor Ponta privind renuntarea la titlul de Doctor in Drept.

Va transmitem, de asemenea, in copie, urmatoarele documente:

* dosarul inaintat ministerului in 2003, in vedere a acordarii titlului de doctor

* teza elaborata de domnul Victor Ponta

* decizia Comisiei de Etica a Universitatii din Bucuresti din data de 17 iulie 2012 privind acuzatia de plagiat

* corespondenta purtata de Universitatea din Bucuresti, cu comisiile de specialitate ale MEN, in 2012.

Tinand seama de decizia Comisiei de Etica si de pozitia Senatului Universitatii din Bucuresti din 25 iulie 2012, va rugam sa dispuneti masurile necesare in vederea retragerii titlului de Doctor in Drept acordat domnului Victor Ponta prin Ordinul Ministrului nr. 5663/ 15.12.2003", se arata in scrisoarea semnata de rectorul Universitatii Bucuresti, prof. Mircea Dumitru, noului ministru al Educatiei, prof. Sorin Cimpeanu.

Universitatea Bucuresti a mai cerut si 2012 Ministerului Educatiei sa ii retraga titlul de doctor in drept al lui Victor Ponta, insa fostii ministri ai Educatiei Ecaterina Andronescu si Remus Pricopie nu au dat curs acestei solicitari, invocand anumite prevederi legale.

Proaspat numit in functie, ministrul Sorin Cimpeanu a apreciat "semnificatia gestului prim-ministrului" de a renunta la titlu si a declarat ca "pentru completari vom discuta cu departamentul juridic de la minister, pentru a vedea modalitatea in care se va pune in practica".

La fel ca si in momentul declansarii scandalului de plagiat, presa externa a acordat atentie acestui subiect. De asemenea, prestigioasa revista "Nature", in care au aparut pentru prima data acuzatiile, anunta ca Victor Ponta isi poate pierde titlul de doctor la doi ani de la confirmarea plagiatului de catre Universitatea Bucuresti.

