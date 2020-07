Victor Ponta - plagiat definitiv. Fostul premier a pierdut la Inalta Curte procesul cu Ministerul Educatiei

Istoricul acuzatiilor de plagiat

Presedintele ProRomania, Victor Ponta a pierdut definitiv si irevocabil la Inalta Curte de Casatie si Justitie procesul cu Ministerul Educatiei pentru anularea ordinului de ministru prin care i-a fost retras titlul de doctor in anul 2016, potrivit postarii facute pe Facebook de jurnalista Emilia Sercan."Victor Ponta a pierdut definitiv si irevocabil la Inalta Curte de Casatie si Justitie procesul cu Ministerul Educatiei pentru anularea ordinului de ministru prin care i-a fost retras titlul de doctor in anul 2016. Prin decizia asta, Victor Ponta este in mod definitiv si irevocabil plagiator.8 ani a durat, cu totul, din momentul in care au aparut informatiile despre plagiatul lui in Revista Nature si pana ieri, cand Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a respins lui Ponta recursul. 8 ani pentru a confirma evidenta: Victor Ponta este plagiator, iar titlul de doctor i-a fost retras in mod corect de catre CNATDCU in 2016", a scris Emilia Sercan pe Facebook.Informatia a fost comentata si de catre ministrul Educatiei, Monica Anisie , care a declarat ca decizia Curtii Supreme trebuie sa fie un mesaj clar pentru plagiatori. "In sfarsit, se face dreptate! Sper ca aceasta decizie sa fie un mesaj clar pentru cei care au vrut sa plagieze: acest lucru se pedepseste. Sa fie descurajati", a declarat ministrul pentru publicatia Edupedu.ro.In iunie 2012, editia online a revistei Nature a publicat stirea prin care Victor Ponta, prim-ministrul Romaniei la acea data, a fost acuzat ca ar fi copiat sectiuni mari ale tezei sale de doctorat in drept din 2003 din publicatii anterioare, fara sa puna referinte exacte. O prima decizie a Comisiei Tehnice din cadrul Consiliului Nationale de Atestare a Diplomelor (CNATDCU) a fost data pe 29 iunie 2012.Membrii comisiei sustineau ca Victor Ponta a plagiat 85 de pagini cuvant cu cuvant. Decizia a fost luata cu 34 de voturi "pentru" si o abtinere, in prima sedinta a noului Consiliu General al CNATDCU. Victor Ponta a contestat decizia in 15 iulie, astfel ca lucrarea sa de doctorat a fost reanalizata la CNATDCU. Pe 17 iulie 2012, Comisia de Etica din cadrul Universitatii Bucuresti a decis in unanimitate ca este vorba de plagiat. Mai mult potrivit comisiei, Victor Ponta ar fi plagiat intentionat, gasindu-se pasaje copiate in 115 pagini din cele 297.