Boagiu: Ponta se duce la Bruxelles ca sa se pozeze!

Victor Ponta este un "omulet" care ar trebui sa invete ce inseamna interesul Romaniei si cum poate fi el protejat in Europa, iar premierul ne arata ca este "acelasi copil mare, razgaiat, dar care nu poate sa fie un barbat de stat", a afirmat vicepresedintele PDL, Anca Boagiu.

Intrebata cine ar trebui sa reprezinte Romania la viitorul Consiliu European de la Bruxelles si daca ar putea exista un compromis intre presedinte si premier, Anca Boagiu a precizat la RFI Romania ca "raspunsul l-a dat Curtea Constitutionala a Romaniei, noi toti ceilalti nu trebuie decat sa respectam deciziile pe care le dau institutiile statului".

"Am sa va spun ce prejudicii ne-a adus Victor Ponta, prezentandu-se la ultimul Consiliu, cand habar n-a avut despre ce se vorbeste. Victor Ponta nu stia si nici nu cred ca l-a interesat, decat sa se duca sa se pozeze pe la Bruxelles, faptul ca deja fusesera demarate discutii legate de fondurile europene. In loc sa se duca sa sustina punctul de vedere al Romaniei (...), s-a dus si a facut un circ international in baza caruia Romania practic nu a obtinut absolut nimic, decat din nou denigrare si semne de intrebare puse asupra modului de functionare a institutiilor statului roman".

Victor Ponta - un "copil mare si razgaiat"

Anca Boagiu spune ca Victor Ponta este un "copil mare si razgaiat".

"Daca omuletul acesta ar invata ce inseamna interesul Romaniei si cum poate fi el protejat in Europa, acolo unde practic suntem cu totii egali in drepturi si obligatii, Romania cu siguranta ar avea de castigat. Dar el prefera circul electoral, prefera manipularea publica, prefera sa ne arate ca este acelasi copil mare, razgaiat, dar care nu poate sa fie un barbat de stat, fara a se gandi la ce inseamna toate lucrurile acestea pentru Romania!", a declarat vicepresedintele PDL.

Premierul Victor Ponta a declarat recent ca vrea sa discute cu presedintele Traian Basescu, pentru a-i cere mandat de reprezentare a Romaniei la viitorul Consiliu European.

