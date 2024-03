Cat de rau se teme USL (Opinii)

Foarte rau. Enunturile cu unitatea de monolit care va rade la scor mare mladitele sadite de Traian Basescu in solul stramosesc par tot mai ridicole. Caci nu e om fara de greseala, si nici guvernare fara abureala. Iar cea a domnului Victor Ponta geme sub greutatea si consistenta unor erori care nu vin din nepricepere, sau nu neaparat, ci din ratiuni electorale.

Nu exista domeniu in care PDL a varat masuri de austeritate cu scopul echilibrarii cheltuielilor caruia sa nu i se promita reparatii si relansari. Si nici categorie sociala nemultumita de prestatia fostilor guvernanti pe care USL sa nu doreasca sa o aline.

Fiecare zi care trece reprezinta o dovada, si asta nu inseamna decat un singur lucru: combinatiei PSD-PNL i-a pierit din luciu, ia in calcul varianta unui esec.

Am fost convins de asta citind planurile legate de TVA, salariul minim, prestatiile sociale sau redeschiderea unor spitale, dar odata cu decizia ministrului Educatiei de a se retine din nou cotizatiile sindicale pe statul de plata, desi nu e o masura populara, sunt convins ca s-a instaurat deruta. Teama de a gresi taie efortul limpezimii.

Iar povestea cu taxa de solidaritate, adica impozitarea veniturilor care depasesc 4.500 de lei, la care premierul a revenit cu precizarea ca nu va afecta dascalimea, indica dimensiunea panicii.

Desigur ca diferentierea bugetarilor nu are nicio sansa sa treaca de Curtea Constitutionala, iar in acel moment, domnul Ponta va iesi si va spune ca el a dorit sa instituie o protectie, dar ca judecatorii, niste nesimtiti, s-au opus. Suna cunoscut?

La deciziile cu iz electoral se adauga retorica belicoasa (e putin spus). Ii vor rupe pe pedelisti, vor umple puscariile cu doamna Udrea, vor suspenda presedintele daca nu-si vede de sotron. De ce sunt impinse aceste mesaje sub nasul alegatorilor cu o asemenea frecventa? Ca sa le induca o anumita stare, sa le spuna ca zarurile au fost aruncate (psihologia multimilor), dar e doar asta?

Nici vorba! Uselistii se grabesc. O desfasurare iute de forte are loc in biserici, in scoli se fac liste cu "colaborationisti", in economie au loc reasezari - energia si asfaltul primesc mesaje incurajatoare si promisiuni de amnistie -, mediul de afaceri este momit la partid cu dulceata.

Totul pentru acest front teribil in care un sistem corupt va fi inlocuit cu alt sistem corupt, daca se poate fara varsare de sange.

Si fara facturi cumplite la incalzire - aceasta este ratiunea pentru care Victor Ponta sustine organizarea alegerilor parlamentare in octombrie.

Nimic nu va fi lasat sa curga de la sine, pentru ca USL se teme. Exista o mica posibilitate ca PDL sa nu piarda alegerile, caz in care socialistii si liberalii vor avea timp, in sfarsit, sa-si faca reforma interna. Aproape ca merita!