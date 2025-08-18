Felicitari de la premier si presedinte de Sfintii Mihail si Gavriil. Ponta s-a gandit si la Rege

Sambata, 08 Noiembrie 2014, ora 15:21
2129 citiri
Foto: Facebook/Victor Ponta

Presedintele Traian Basescu si premierul Victor Ponta au transmis sambata urarile lor pentru romanii care poarta numele sfintilor Mihail si Gavriil.

"Sarbatoarea Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil ne indeamna sa dam dovada de echilibru si curaj, mai ales in viata de zi cu zi, in care adesea trebuie sa depasim numeroase incercari. Sa invatam astazi lectia credintei in adevar si a tariei de caracter! La multi ani purtatoarelor si purtatorilor numelor Sfintilor Mihail si Gavriil!", a scris pe Facebook Victor Ponta.

Premierul a avut o urare si pentru Regele Mihai. "La multi ani Majestatii Sale Regele Mihai cu ocazia aniversarii zilei onomastice de Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil!", a scris Victor Ponta pe aceeasi retea de socializare, dupa ce a inaugurat un nou post de frontiera cu Serbia, in localitatea Lunga.

Si presedintele Traian Basescu i-a felicitat pe romanii care-i au ca patroni spirituali pe cei doi sfinti. "Cu prilejul sarbatorii Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil, doresc sa adresez urari de sanatate, impliniri si bucurii alaturi de cei dragi tuturor celor care-si aniverseaza ziua onomastica! La multi ani!", a transmis presedintele Romaniei, intr-un comunicat remis Ziare.com.

A.V.

