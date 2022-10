Ca toata saga turceasca a lui Victor Ponta are, ma tem, un aer de telenovela de gust indoielnic nici macar nu mi se pare lucrul cel mai grav. Cu adevarat grava cred ca este aruncarea in derizoriu a functiei atat de importante pe care o ocupa.

Faptul ca s-a dus sa fie operat in Turcia poate fi considerat, in ultima instanta, o optiune personala legata de sanatate. Dar si sa fi considerat ca ia cea mai buna decizie pentru propria sanatate, dl Ponta nu avea dreptul sa plece cum si cand il taia capul ca orice cetatean obisnuit.

Hotararea CSAT 166/2006, modificata prin Hotararea CSAT 5/2009, stabileste clar in ce fel pot pleca sa se trateze in strainatate primii patru oameni in stat, deci inclusiv premierul Romaniei. E nevoie de o comisie speciala a Spitalului Militar Central, convocata de SPP, care sa stabileasca diagnosticul, necesitatea interventiei, in ce masura demnitarul isi poate exercita atributiile.

E drept, Victor Ponta a fost consultat la Spitalul Militar, dar nu conform procedurii stabilite de CSAT sau cel putin acest lucru nu a fost comunicat oficial. Nu stim nimic oficial despre vreo comisie sau expertiza. Daca ar fi fost vorba de o urgenta zero, de o situatie disperata, as fi inteles ca poate nu era in mod obiectiv timp pentru procedura, dar nu cred ca a fost cazul de asa ceva.

Si atunci ma intreb: Nu stia dl Ponta dupa trei ani de mandat care e procedura sau a eludat-o intentionat pentru ca avea ceva de ascuns in privinta starii reale a genunchiului domniei sale?

Apoi, dl Ponta a plecat cum s-ar zice "pe sest". Nu l-a anuntat nici pe presedinte, nici pe cei care-i platesc salariul, adica pe romani. Si ma refer la un anunt oficial, institutional, nu la niste postari pe Facebook. De ce? Ca sa nu ii fie amintita procedura cumva? Ca sa nu aiba timp DNA sa impuna rapid un control judiciar?

De la Baku la Istanbul a fost transportat de avionul premierului turc Erdogan, afirma surse diplomatice, citate de presa din Romania. Puteti zice ca a folosit omul ocazia ca sa faca economie, insa, la acest nivel, in contextul uzantelor, al simbolisticii diplomatice nu e deloc o chestiune uzuala. Un premier nu face autostopul.

Mie nu imi este clar daca premierul Romaniei este insotit de SPP in Turcia, ce fel de dispozitiv a fost pregatit? Nu mi-e clar daca STS ii asigura o linie de comunicare securizata si daca nu cumva premierul vorbeste doar pe telefonul sau mobil ca un cetatean oarecare, dar nu cu familia si prietenii, ci cu ministri, cu premierul interimar.

Este de presupus ca ar fi vorba in aceste discutii si despre chestiuni de stat, nu neaparat ultraclasificate, dar care nu stiu daca ar trebui sa ne dorim ca ele sa ajunga la urechile oricui.

Si ma refer la interceptari ale unor hackeri ceea ce nu e deloc, dar deloc improbabil. Cred ca in calitate nu neaparat de jurnalist, ci de simplu contribuabil la salariul premierului am dreptul sa imi pun aceste intrebari si sa pretind informatii oficiale clare. Ele lipsesc insa.

Cat despre momentul revenirii in tara lucrurile sunt de-a dreptul stranii.

Cand vor decide medicii turci, ni se spune pe mai multe voci, inclusiv a dnei Plumb. Cine sunt acesti medici turci? Este absolut neuzual ca evolutia sanatatii unui inalt demnitar sa fie atat de incremenita in secret.

In asemenea cazuri, in general echipa de medici face o conferinta de presa in care explica diagnosticul, procedura si estimeaza evolutia, dupa care urmeaza buletine medicale periodice. Asa imi amintesc ca s-a intamplat cand Traian Basescu a fost operat la Viena.

Nu e vorba despre satisfacerea unei curiozitati publice legata de persoana privata a pacientului, ci a unui interes public legat de functia acestuia.

N-am vazut decat copia unui act, trimis, inteleg, si la Presedintia Romaniei, in urma cu vreo doua saptamani. De atunci ne mai spune din cand in cand premierul pe Facebook ce i-ar fi spus medicii. Asa o fi? N-o fi asa?

De ce aceasta secretomanie privind revenirea? Victor Ponta a spus doar ca va reveni atunci cand o va putea face pe propriile picioare.

Unii zic duminica, cu tata socru, care ar fi plecat deja in Turcia. Altii zic saptamana viitoare. De ce nu poate reveni decat zburdand? E o rusine sa te ajuti cu o carja, cu un cadru?

In mod normal, la atatea zile dupa operatie, in conditiile unei evolutii normale, un pacient e deja acasa, mi-au spus toti medicii cu care am vorbit. Si, dupa cum vedem in cazul lui Ovidiu Marincea, de la Realitatea TV, operat in aceeasi zi, tot la genunchi, nu stim insa daca de aceeasi afectiune, poate fi deja si inapoi la munca. Iar premierul nici macar nu stie cand se va da jos din pat?

Fac parte dintre cei care cred, de fapt, ca premierul fuge de DNA, dar si sa ma insel, mi se pare cu totul nefiresc felul in care dl Ponta trateaza functia pe care o ocupa, o functie in care o persoana nu-si mai apartine cu adevarat doar siesi, ci ar trebui sa fie reprezentantul unei natiuni pe care e obligat sa o serveasca cu respect.

Secretomania aceasta pe toate aspectele importante, care tin de functie, nu de persoana, mi se pare o totala lipsa de respect.

Si atunci ma gandesc ca dl Ponta ori nu realizeaza nici astazi exigentele, "fisa postului" extinsa a pozitiei pe care o ocupa, ori pur si simplu este dispus sa isi asume orice cost politic din considerente personale.

