Guvernul elimina taxele pentru bebelusi, dupa ce s-a facut greva foamei in Parlament

Premierul Victor Ponta a anuntat, in sedinta de guvern de marti, ca unele taxe consulare pentru copiii din diaspora vor fi eliminate.

Este vorba despre taxele pe care trebuie sa le plateasca parintii pentru a-si declara copiii nascuti in strainatate, precum si despre cele de calatorie in cazul minorilor de pana la sase ani.

"Eliminam total taxele consulare pana la sase luni, pentru romanii care fac proceduri pentru certificate de nastere. Daca nu declari copilul in primele sase luni, platesti taxa, dar cred ca orice parinte in sase luni poate sa isi declare copilul", a explicat Ponta.

Premierul a adaugat, de asemenea, ca "documentele de calatorie la copiii de pana la sase ani vor fi gratuite".

Decizia Guvernului vine la scurt timp dupa ce un deputat a intrat in greva foamei, declansand reactii in lant in Parlament. Este vorba despre deputatul Aurelian Mihai, care a renuntat pe 30 septembrie la greva foamei, dupa 14 zile de protest, intrucat parlamentarii au deci ca initiativa legislativa legata de reducerea taxelor consulare va fi dezbatuta din nou de comisie.

Fostul deputat PP-DD a anuntat, pe 17 septembrie, in plenul Camerei Deputatilor, ca intra in greva foamei pana cand vor fi rezolvate problemele romanilor din strainatate.

El a acuzat statul roman ca nu face nimic pentru romanii din strainatate si a declarat ca 25.000 de romani ar fi murit peste hotare, iar statul nu a facut nimic pentru a ajuta familiile sa ii repatrieze.

