Invitatii Ziare.com Stefan Vlaston: Victor Ponta si fundul sacului

Victor Ponta: "Vor veni momente dificile pentru Guvern, pentru USL". Adica ce sa intelegem, ca pana acum a fost floare la ureche, ca greul abia urmeaza?

Incordarea din interiorul USL, clarificarile cerute de Ponta lui Crin Antonescu par sa aiba acelasi miez: sunteti de acord sa impartim raspunderea si riscurile unor momente dificile pentru Guvern, pentru USL? Raspunsul n-a venit inca, si nu se stie daca va fi pozitiv, sau nu.

Lucrurile se complica si mai mult pentru ca, simultan, iata ce ne spune Mugur Isarescu:

"E nevoie sa se intrerupa aceasta corelatie, acest cerc vicios intre banci si state, in primul rand prin intarirea pactului de stabilitate, de aceea a aparut si austeritatea".

"Ajustarea este inevitabila, este exact ca atunci cand iti faci socotelile acasa: ii dai copilului tau mai mult decat poti sa duci tu, ca parinte, si il chemi intr-o seara si ii spui: Bai, nu mai pot, nu mai am de unde!"

Probabil la concluzia asta a a juns si Ponta si ne va spune intr-o zi: "Bai romani, nu mai pot, nu mai am de unde".

I-a si spus baronului de Constanta, Constantinescu: "Voi imi cereti mie, dar eu unde sa ma duc sa cer"?

Asa cum este "fezandata" acum populatia, de catre Ponta, Isarescu si alti economisti si comentatori avizati sustin ca se apropie momente critice, in zona economica.

Ads

Pot sa-mi imaginez ca se leaga de finalizarea acordului cu FMI, la care Romania are restante multe si mari, dar conditie a incheierii unui nou acord: management "privat" in companii de stat cu politruci si oameni pusi de partid, privatizari esuate, arierate cat cuprinde si nerezolvate.

Victor Ponta stie ca nu-i poate pacali pe oficialii de la Fond si UE, cum nu i-a pacalit nici in 2012. Si daca pe subiecte privind statul de drept mai poti s-o sucesti, la bani nu ai cum. Ii ai sau nu. Nu merge cu pacaleli.

Ca nu sunt bani ne-o arata si initiativa Ministerului Educatiei de a reglementa banii proveniti de la parinti la fondurile claselor si al scolii, pentru a-i aduce in circuitul de finantare al scolilor, in locul sumelor pe care bugetul de stat nu-i are.

Asa ca, la ce sa ne asteptam?

In primul rand disponibilizari masive in companii economice de stat, dar si in sistemul bugetar-birocratic. Din pacate, sistemul privat nu-i in stare sa absoarba acesti disponibilizati, pentru ca sufera si el din cauza taxelor mari si a crizei economice europene, principala piata de desfacere pentru companiile romanesti.

Ads

Investitiile in infrastructura ale Guvernului ar putea crea noi locuri de munca, daca statul ar avea bani.

Exact acest lucru trebuie sa-l faca premierul, sa faca rost de bani pentru investitii guvernamentale din scaderea cheltuielilor de functionare ale statului si din credibilitate pe pietele financiare externe.

Este, in fond, o revenire la masurile de austeritate din timpul guvernarii Boc. Doar ca Mugur Isarescu ii zice "ajustare", sa sune mai putin dramatic.

Este Victor Ponta gata sa-si sacrifice viitorul politic, cum a facut Emil Boc, pe care-l critica cu vehementa, pentru mentinerea echilibrelor macroeconomice, pentru reducerea cheltuielilor statului? Greu de crezut.

Dar atunci, de ce ne anunta ca vin vremuri si momente dificile? Ca sa se joace cu nervii nostri si apoi sa anunte cresteri de salarii si pensii? Ar fi bine sa fie asa, din pacate nu are bani pentru asta si nici credite nu-i da nimeni, ca s-au fript deja cu Grecia si alte tari.

Ads

Iata de ce ironie a sortii are parte Victor Ponta: sa faca exact ce a facut Emil Boc pe care-l acuza de incompetenta in fiecare zi. Si acum trebuie sa faca la fel. Ghinion. ("Guvernarea e mai grea decat opozitia", accepta, in sfarsit, Victor Ponta).

Care sunt mizele lui Traian Basescu?

Este posibil ca Victor Ponta sa fi ajuns la concluziile corecte dupa lungi consultari cu Traian Basescu si Mugur Isarescu.

Traian Basescu s-a achitat de intelegerea cu procurorii, conditie pusa de Ponta. Urmeaza ca acesta sa se achite la randu-i de partea lui din acord, sa scape de liberali la guvernare si sa continue "ajustarea", noua formula gasita de Isarescu, care inlocuieste austeritatea.

Ca sa ce?

- Pastrarea echilibrelor structurale macroeconomice

- Conservarea credibilitatii pe pietele internationale de credit

Ads

- Generarea banilor necesari pentru investitii guvernamentale, creatoare de locuri de munca

- Intrarea in Schengen si zona euro

- Absorbtia fondurilor europene

- Ramanerea in zona statelor serioase ale UE, in cazul in care acestea decid sa se desparta de "neseriosi".

Toate acestea presupun costuri mari la capitolul simpatia electoratului si este posibil ca Traian Basescu sa-l fi convins pe Ponta ca orice alta cale ne conduce in situatia Greciei.

Foarte multi comentatori si sustinatori se asteptau ca Traian Basescu sa actioneze fara compromisuri, in cazul numirii procurorilor. Ceva de tipul "fiat justitia pereat mundus", justitia sa-si urmeze cursul, de-ar fi sa piara lumea.

Doar ca in calitate de sef de stat este obligat sa se gandeasca si la ce pun pe masa 16 milioane de romani, presupunand ca ceilalti se descurca. Ce sacrificii sa le ceri, pentru cat timp, cum faci sa le explici etc. Prin ce-a mai trecut deja.

Sa tiparesti bani, cum a facut Florin Georgescu in anii 90, nu mai tine, ca iar ajungem la inflatie 300% si bani cu 6-8 zerouri. Sa imprumuti, trebuie sa ai si de unde, ce sa faci atunci daca esti presedinte?

Ads

Sa convingi Puterea de 70% ca alta cale, in afara ajustarilor, nu exista. Se pare ca a reusit, iar pretul platit cu procurorii pare mic, in comparatie cu faptul ca l-a convins pe Ponta sa fie Boc al II-lea.

Sunt de acord ca premisele de functionare ale justitiei sunt proaste, dupa recentele numiri de procurori sefi. Dar de la premise la concluzii mai este o sansa, ca lucrurile sa mearga bine, totusi.

Un procuror de la DNA imi spunea ca si daca se schimba sefii, nu se intampla nimic rau. Sa speram ca asa va fi.

Oricum, ca sef de stat nu ai prea multe optiuni, iar prima este mancarea cetatenilor, ca si "fiat justitia" pe burta goala, nu stiu cum ar fi fost. Se inmultesc crimele, furturile, fraudele si nu mai face fata "fiat justitia".

Sa speram ca intelepciunea ii va conduce in continuare pe Traian Basescu, Victor Ponta si Mugur Isarescu, astfel incat la capatul tunelului de sacrificii sa devenim o tara serioasa, printre cele deja asezate din UE, cu un nivel de trai care sa ne faca sa recunoastem meritele celor care ne-au condus pe acest drum.

Cum ii multumesc acum polonezii lui Balcerowicz, dupa ce ani la rand l-au injurat si ponegrit.

Sectiunea de invitati a Ziare.com gazduieste o serie de editoriale scrise de personalitati ale vietii publice din Romania.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads