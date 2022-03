Iohannis, despre Cabinetul Ponta: E unul considerabil mai bun decat ultimele guverne

Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a declarat, joi, ca lista membrilor propusi in Guvernul Ponta este "OK" si cu siguranta Executivul "va fi unul considerabil mai bun decat ultimele guverne", adaugand ca nu a fost surprins de nicio nominalizare.

Klaus Iohannis a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Guvernul condus de Victor Ponta va fi "considerabil mai bun decat ultimele guverne".

"E OK, cu siguranta este un Guvern sau va fi, daca va fi acceptat, considerabil mai bun decat ultimele guverne pe care le-am avut (...), fiindca sunt persoane si personalitati cunoscute. Multi dintre ei au mai fost ministri si se pare ca lucrurile se pot duce spre o zona buna", a afirmat Iohannis.

Acesta a adaugat ca nu a fost surprins de niciuna din nominalizarile facute de Victor Ponta, nici de cea a lui Andrei Marga pentru ministerul Afacerilor Externe.

"Nu mi se pare nicio problema, banuiesc ca aceste nominalizari sunt rezultatul unor negocieri destul de complicate in USL, dar sunt convins ca domnul Marga va face fata la Externe probabil la fel de bine ca la Educatie", a spus primarul Sibiului.

Iohannis a spus ca ii va contacta pe membrii viitorului Guvern pentru discutii legate de administratie publica locala si de minoritati.

"Cu siguranta vom avea astfel de intalniri, dar nu acum, chiar in primele doua saptamani. Nici nu am facut demersuri, lumea are suficienta treaba cu instalarea Guvernului acum, dupa aceea putem sa vorbim", a spus Klaus Iohannis.

Acesta a adaugat ca, desi ramane un sustinator al alegerilor anticipate, acestea nu mai sunt un subiect de actualitate.

"Noi din capul locului am sustinut ca alegerile anticipate sunt solutia cea mai buna, dar acum devine din ce in ce mai putin probabil sa aiba loc, cum mai este foarte putin timp pana la alegerile la termen discutia incet, incet va dispare din spatiul public", a spus Iohannis.

Premierul desemnat, Victor Ponta, presedintele PSD, a declarat, joi, ca va trimite la Parlament, in cursul serii, componenta Guvernului si programul de guvernare.

