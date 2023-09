Monica Macovei, despre operatia premierului: Blat intre Ponta si Iohannis, ca sa scape de justitie

Monica Macovei a declarat luni seara ca operatia premierului nu este decat un blat intre actualul presedinte si seful Executivului, pentru ca cel din urma sa scape de justitie.

"Poate Victor Ponta vrea sa scape de justitie. De la Baku a mers direct in Turcia. Mai tarziu am aflat ca s-a dus in Turcia. De acolo spune ca nu poate sa conduca tara, dupa operatia la genunchi. Toate s-au intamplat dupa o intelegere cu Gabriel Oprea si Klaus Iohannis. Ponta era chemat la DNA dupa ce a mers la Baku, dar el s-a dus direct in Turcia", a explicat Monica Macovei cum vede ea situatia, la B1 TV.

Ponta a publicat documentele medicale din Turcia pe Facebook (Galerie foto)

Aceasta si-a intarit ideea, afirmand ca "e un blat intre Ponta si Iohannis ca sa scape de justitie. Un termen la DNA l-a ratat. Putea sa schiopateze si trei zile inainte. Am mai avut un Victor care s-a operat, si-a pus genunchiul in gips si nu a scapat de justitie". Aceasta sustine ca a cere documente medicale, asa cum a facut presedintele, "e un act tardiv".

Iohannis nu il numeste inca premier interimar pe Oprea si ii cere documente medicale lui Ponta - surse (Video)

Legat de adevaratul motiv pentru care Ponta nu revine in tara, iar Iohannis reactioneaza asa, europarlamentarul afirma: "Si eu ma intreb de ce ar vrea sa il protejeze in fata justitiei. Vrea sa il protejeze de justitie. Multi din PNL au probleme de justitie. Se vor aranja o majoritate. Justitia ii deranjeaza pe toti".

"Sa nu uitam ca Iohannis a fost propunerea de premier a lui Voiculescu. Cei din PNL si Iohannis nu mai vor DNA. Cei din PNL, anchetati sau care se asteapta sa fie anchetati, vor DNA in continuare? Nu vor.

Cand s-a dus langa Voiculescu si Ponta voia sa nu mai fie DNA in Romania, sa nu mai fie anchetat nimeni. Interventiile sale publice au fost foarte usoare, lipsite de fermitate, de substanta".

In plus, europarlamentarul a dat exemplul unor alti politicieni care conduc sau au condus guverne, desi starea lor de sanatate era cu mult mai grava: "Sunt si alti politicieni care conduc Guverne. Ministrul german conduce din scaun cu rotile. Roosevelt, tot din scaun cu rotile. O operatie la genunchi nu te impiedica sa conduci Guvernul.

De ce nu vine in Romania? De ce fuge de Romania si de justitia din Romania".

"N-a facut o operatie la cap. Sa vina inapoi acasa, sa conduca Guvernul, sa mearga in carje", a continuat aceasta, amintind ca si "John Kerry a fost recent operat la picior si conduce Guvernul".

"E un alt motiv pentru care nu vrea sa se intoarca in Romania", a conchis aceasta.

