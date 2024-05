Invitatii Ziare.com Emilian Isaila: Paradoxalul prim-ministru Victor Ponta

Nu cred ca am avut niciodata dupa 1990 un premier atat de ermetic si ezitant. Fiecare sef de guvern, intr-un fel sau altul, si-a impartasit agenda, viziunea despre Romania.

De Adrian Nastase stia toata lumea ca e corupt, ca trage pentru el, ca e arogant, dar mai stia si ca visul lui e ca Romania sa adere la Uniunea Europeana. Visa o Romanie capitalista in care el sa traga sforile. Modelul lui era Berlusconi.

Stolojan a fost un tehnocrat, care si-a asumat misiunea sa tina tara pe linia de plutire atunci cand, dupa mineriada, Occidentul ne-a trantit usa in nas.

Radu Vasile era smecher si un lider de conjuctura.

Emil Boc n-a fost un secret pentru nimeni. Era un ardelean harnic care nu a iesit din cuvantul lui Traian Basescu.

Dar cine poate spune ceva despre Victor Ponta? E un politician care a defilat pe strazi in timpul crizei, pozand intr-un admirator al lui Che Guevara.

A fost liderul unei incercari de a rasturna ordinea de stat care a blocat Romania anul trecut.

A fost un vehement contestatar al exploatarii gazelor de sist care s-a transformat, astazi, intr-un mare sustinator.

E un protestatar din Piata Universitatii de acum 23 de ani, care a ajuns lider al partidului pastorit de Ion Iliescu, responsabilul inabusirii in sange a miscarii de atunci.

Cine e Victor Ponta? Un premier cu valori occidentale care are un discurs antieuropean. Vorbeste cu Angela Merkel despre statul de drept si vine in tara si-l sustine pe Antonescu in paranoicul demers de a distruge acest stat printr-o revizuire criminala a Constitutiei.

Cine-l poate intelege pe Victor Ponta? Uneori, cand il urmaresti la televizor, surprinzi o urma de umanitate, o dorinta secreta de a reforma PSD, de a-l transforma intr-un adevarat partid de stanga, dar, apoi, la prima intrebare de genul "Cine e responsabil de esecul contractului cu Bechtel?", intrebare pusa de Robert Turcescu in emisiunea Semnul Intrebarii, B1 TV, totul se prabuseste.

Premierul se transforma intr-un om politic dambovitean care-si apara stapanul, aruncand toata vina pe dusmanul de moarte.

Nu e simplu sa fii premier in Romania, probabil ca in nicio tara nu e o treaba prea la indemana, dar de aici si pana a avea un mesaj atat de fluctuant si o lipsa atat de vizibila de hotarare e o cale lunga.

E clar ca nu exista politica fara compromisuri, dar o cursa perpetua printre jaloane, incercand sa urmezi un drum sinuos, care descrie doar propria realitate si urmareste doar propriile obiective imediate, va provoca pana la urma un accident in lant.

Aceasta atitudine alambicata a premierului, prins intr-un pact de coabitare cu Traian Basescu si tinut de juramintele facute lui Crin Antonescu, nu produce decat o guvernare dezordonata.

Una se hotaraste in sedinta de guvern, alta apare in Monitorul Oficial, una se discuta cu FMI despre companiile publice, alta privatizeaza ministrii, ba, hai sa reducem TVA la paine, ba da-l naibii de TVA si exemplele pot continua.

O vreme am crezut ca ce s-a intamplat la Oltchim, esecul acelei privatizari, a fost doar un accident de parcurs al guvernarii Ponta. Se apropia campania electorala, intrase Dan Diaconescu pe fir si se promova pe spatele evenimentului, iar omul pus de Executiv sa se ocupe de treaba a inselat asteptarile premierului, ratand privatizarea. Dar nu, tot ce a urmat dupa, toate proiectele de un an incoace sunt atinse de aceeasi aripa a sovaielii guvernamentale.

Lipsa de decizie a premierului tine intreaga tara intr-o stare de asteptare. Toata lumea asteapta sa o luam intr-o directie sau alta, dar nu se intampla nimic, parca insusi premierul spera ca altcineva sa ia aceasta decizie in numele lui.

Ar trebui sa-i spuna cineva ca la acest nivel nu mai exista solutii castigatoare din punct de vedere personal, mai exista doar solutii pentru cei pe care-i guverneaza. Inca, dar nu pentru prea mult timp.

