Peste puterile lui Victor Ponta (Opinii)

Ceea ce ii cere Traian Basescu lui Victor Ponta in scrisoarea referitoare la aderarea la Spatiul Schengen nu este surprinzator. Victor Ponta stie la fel de bine ca presedintele ca, fara indeplinirea unor criterii foarte importante, care tin de MCV, aderarea la Spatiul Schengen este imposibila.

Putem discuta o suta de ani daca cele doua ar trebui sa fie asociate sau nu, daca dupa indeplinirea criteriilor tehnice blocarea aderarii nu este cumva abuziva.

Vorbim vorbe. Fapt este ca cel putin Olanda si Germania nu ne vor primi pana cand nu vom da semne clare de stabilizare a statului de drept si de intoleranta la coruptie.

Sa fie oare chiar atat de abuziv sa legi siguranta frontierelor de coruptie? Ganditi-va doar cum se plimba ucrainienii nestingheriti pe granita de nord-est a Romaniei. Este oare nefiresc ca tarile occidentale sa se teama de asa ceva?

Traian Basescu nu vorbeste decat despre aceste chestiuni invocate si rasinvocate si de la Bruxelles. Ca in Guvern nu au ce cauta ministri cu dosare penale sau decizii de incompatibilitate. Ca senatorii si deputatii nu trebuie sa aiba statut privilegiat in raport cu ANI. Ca ar trebui sa intre in vigoare si cele doua coduri amanate pana acum (penal si de procedura penala), desi au fost votate in timpul Guvernului Boc. Ca procurorii sefi ai DNA si Parchetului General ar trebui numiti cat mai repede.

Ads

Nu e nimic nou. Lucrurile acestea nu le-a inventat presedintele si nici nu le rosteste pentru prima data. Victor Ponta le cunoaste. I-au fost spuse in fata de presedintele Comisiei Europene. Este limpede ca lumina zilei ca, indiferent de voia lui Traian Basescu, nu vom intra in Schengen cat timp nu le indeplinim.

Si atunci, sigur, se pune intrebarea de ce nu sunt indeplinite aceste cerinte. Eu cred ca Victor Ponta personal ar dori sa poata pune pe masa Comisiei Europene indeplinirea acestor obiective. Pentru ca el este primul care trebuie sa dea mereu socoteala pentru intarzieri, dar si pentru ca ar fi o mare victorie pentru el o acceptare in Spatiul Schengen.

Dar cerintele enumerate de Traian Basescu depasesc puterile lui Victor Ponta. Premierul nu poate, nici sa vrea, sa-i inlocuiasca din Guvern pe ministrii penali. Relu Fenechiu este unul dintre cei mai importanti baroni liberali. Victor Ponta nu se poate atinge de el. Culmea este ca, atunci cand secretarul de stat Preda a fost sub ancheta de catre DNA, Victor Ponta l-a demis aproape instantaneu. Ministrul trimis in judecata este insa inamovibil pana la prima hotarare judecatoreasca de condamnare.

Ads

Liviu Dragnea este, spun multi, presedintele de facto al PSD. Mai in gluma, mai in serios, la o adica il demite el pe Victor Ponta, nu invers. Premierul pretinde ca presedintele le-a semnat decretele celor doi ministri. Asa este, dar Traian Basescu nu avea nicio parghie legala sa refuze investirea unui ministru votat de Parlament si urmarit penal pentru fapte comise in afara mandatului de ministru.

Poate Victor Ponta sa se lege cu lanturile de usile Parlamentului ca nu va putea determina majoritatea USL, nici macar pe social democrati, sa voteze impotriva intereselor sale. O dovada a fost si refuzul majoritatii de a da aviz pentru arestarea lui Ioan Stan in pofida solicitarii ferme a presedintelui PSD.

Dupa cum Victor Ponta stie foarte bine ca Mona Pivniceru, sustinuta in Guvern de aripa Antonescu-Voiculescu, nu are cum sa desemneze procurori sefi acceptabili pentru Bruxelles.

Pana la urma, scrisoarea presedintelui nu face decat sa pune degetul pe marile neputinte ale lui Victor Ponta.

Ads