Ponta: 2013 va fi un an dificil. Guvernul face si reforme ce nu plac electoratului

Premierul Victor Ponta a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, la Targu Jiu, ca anul 2013 va fi unul dificil, in care Guvernul va face si reforme ce nu sunt "pe placul" electoratului, dar care sunt necesare pentru viitorul tarii.

Ponta a mentionat ca este dispus sa isi asume riscurile pe care le presupun reformele preconizate pentru anul viitor, precizand ca se bazeaza pe majoritatea stabila din Parlament.

"In mod sigur anul viitor este un an dificil, dar, din fericire, avem stabilitate si putem gandi lucrurile nu pentru o luna sau doua, ci pentru patru ani. Asta inseamna ca vor fi decizii care nu ne vor atrage laude, prin care vom supara oameni.

Important este sa avem o linie foarte clara si sa luam toate deciziile, unele mai dureroase, altele mai putin dureroase, pentru ca judetul Gorj, dar si toata tara, sa mearga in directia cea buna", a mentionat Ponta.

Premierul a precizat ca dificultatea aplicarii unor reforme vine din problemele existente la nivel european, el mentionand ca, "din fericire", Romania are prognozata o crestere economica.

De asemenea, acesta a mentionat ca datoriile care trebuie platite catre FMI, dar si cele provenite din procesele pe care Guvernul Romaniei le-a pierdut cu bugetarii, precum si cele generate de nerestituirea la timp a proprietatilor, genereaza probleme in 2013.

Ponta a spus ca, joi, la ultima sedinta de Guvern, le-a cerut colegilor sai din cabinet sa iasa din "logica de campanie electorala", el declarand ca succesul din alegeri trebuie valorificat in 2013 pentru aplicarea unor reforme necesare in tara.

"Ar fi pacat o asa victorie sa n-o folosim, in sensul de a face si lucruri care nu sunt placute electoratului, dar care trebuie facute. 2013 e un an de decizii. Acum nu mai avem nicio scuza, iar eu sunt dispus sa imi asum responsabilitatea pentru toate deciziile de care Romania are nevoie", a declarat Ponta.

Premierul a dat ca exemplu de masuri care nu sunt pe placul electoratului nemajorarea salariilor cu mai mult decat a fost in 2012, neplata celor care "s-au trezit" revolutionari dupa ce s-a terminat Revolutia, restructurarea ministerelor si a companiilor de stat.

"Sunt dispus acum sa iau deciziile care nu s-au mai luat din 2004 incoace. Sunt decizii importante de restructurare a ceea ce inseamna administratia romaneasca, modul de cheltuire a banilor publici, modul de colectare a banilor. Vor fi destui oameni nemultumiti, dar important este daca luam deciziile corecte pentru cei mai multi dintre romani", a spus Ponta.

Premierul a venit, joi dupa-amiaza, la Targu Jiu, pentru a participa la o petrecere organizata de USL Gorj, ocazie cu care Ponta urma sa le multumeasca celor care l-au sustinut in campania electorala din colegiul 6 din judet la Camera Deputatilor.

Presa nu a avut acces la petrecerea respectiva, Ponta mentionand ca este "o decizie a organizatorilor", premierul urmand sa se intoarca in cursul serii la Bucuresti.

Ponta a mai anuntat ca, in urma reformelor pe care doreste sa le faca, daca va mai candida la parlamentare, in 2016 va candida tot la Gorj.

