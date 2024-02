Ponta: Am doua domenii in care s-au deblocat posturi si se vor mai debloca

Premierul Victor Ponta a declarat miercuri seara ca, in ceea ce-i priveste pe bugetari, exista doua domenii in care s-au deblocat posturi si urmeaza sa se mai deblocheze in 2013: sanatatea si educatia.

"Am doua domenii in care s-au deblocat posturi si se vor mai debloca: sanatate si educatie", a declarat el, mentionand ca se refera mai ales la personal auxiliar.

"In celelalte institutii, e loc sa mai scada (numarul posturilor - n.red.)", a afirmat el la Romania TV. Una din modalitati este "desfiintarea faimoaselor posturi care sunt tot timpul blocate", a explicat Victor Ponta.

Atacand si subiectul pensiilor, premierul a expus succint situatia din prezent: "90% au castigat la pensii, 10% au pierdut" in urma ultimei recalculari, motiv pentru care, in prezent, "cautam o modalitate sa-i ajutam pe cei care au pierdut. In cazul lor nu e o problema de bani, ci de onoare, oamenii au fost umiliti", a mai spus seful Guvernului.

Incapatanat cu revolutionarii

In ceea ce-i priveste pe revolutionari, premierul a promis ca va fi "incapatanat": "Pana nu ajung la o cifra rezonabila, pana nu faceti curatenie si nu raman cei care merita, nu primeste nimeni nimic!".

Referitor la Legea sanatatii, Victor Ponta a anuntat ca miercuri s-a aprobat noul contract cadru, "am introdus si faimoasa coplata intre 5 si 10 lei la externare, o data".

Laptele si cornul, reciclate

Legat de programul Laptele si cornul, Victor Ponta sustine ca a fost o masura buna, insa care s-a dovedit ineficienta pe termen lung.

"In timp, mare parte din program se iroseste. Unii nu consuma ce primesc de la scoala. Apoi, trebuie sa existe o posibilitate de diversificare", a explicat premierul, mentionand ca nu se doreste redirectionarea fondurilor.

"Nu e ideea sa luam banii, sa desfiintam programul si sa nu punem nimic in loc, ci sa ii folosim pentru after school, pentru o masa de pranz, sa-i folosim tot pentru acei copii. Nu vream sa luam vreun ban sa-l folosim in alta parte, doar sa-i folosim pentru cei care au nevoie", a afirmat el.

Isteria carnii de cal, a laptelui contaminat si a curcanilor

In ceea ce priveste isteria creata de alimentele desfiintate rand pe rand, trecandu-se prin lupa autoritatilor carnea si laptele, premierul a tinut sa mentioneze ca "80% din lucrurile care au aparut s-au dovedit neadevarate".

El a explicat si de ce s-a ajuns intr-o astfel de situatie: "mult timp nu a functionat sistemul de control. Cand (masurile - n.red.) s-au inasprit, au inceput sa apara probleme". Victor Ponta a recunoscut ca "exista in mod sigur interese economice, asa s-a nascut" aceasta isterie, un producator dand in altul, a explicat el.

O masura pentru a se iesi din acest impas este reorganizarea institutiilor de control intr-una singura. "Eu am cerut mai multa responsabilitate in comunicare si am cerut ca lucrurile acestea, cand se confirma, sa fie anuntate, dar nu inainte. S-a creat o isterie si au suferit ptoducatorii", a mai afirmat Ponta, mentionand ca acesta a si fost motivul pentru care consilierul Turcanu, abia numit, a "facut un pas inapoi".

Duster vs. Logan

Nu in ultima instanta, vorbind despre produsele romanesti, premierul a tinut sa aminteasca faptul ca e pasager cu experienta in Duster, reusind sa mai convinga inca trei ministri sa foloseasca masina produsa in Romania.

De altfel, a recunoscut ca la acest capitol il lauda pe actualul presedinte, Traian Basescu, pentru statornicia lui fata de Logan.