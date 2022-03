Ponta anunta lista ministrilor din Guvern pe 1 mai: Nu sunt premierul lui Basescu!

Premierul desemnat, Victor Ponta, urmeaza sa anunte public componenta noului guvern pana pe data de 1 mai, dupa cum a precizat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Brasov.

De asemenea, pe 30 aprilie, urmeaza sa se intalneasca cu delegatia FMI in Romania pentru a stabili ceea ce se va intampla in continuare.

"Pana pe 1 mai voi prezenta lista Guvernului. Luni ma voi intalni, cu actualul ministru de Finante si cu echipa guvernamentala a USL, cu delegatia FMI", a declarat premierul desemnat, precizand ca in ziua in care toata lumea se va odihni el va munci si va anunta ministri.

Cu exceptia liderului PC, Daniel Constantin, despre care a precizat ca sigur va face parte din noul guvern ca ministru al Agriculturii, Victor Ponta a refuzat sa faca alte nominalizari, dar a anunatat ca noul cabinet va fi format din 20 de ministere.

Ads

"Optiunea mea este ca pentru acest guvern special de sase luni functiile de ministri sa fie ocupate preponderent sau in exclusivitate de oameni care au ocupat functii de ministri sau secretari de stat. Fiind vorba despre un mandat special pe sase luni, cred ca nu este timp pentru invatat. Vreau sa ma bazez pe oameni care cunosc foarte bine ministerele si cum functioneaza ele", a adaugat Ponta.

"Vreau sa va precizez un lucru pe care l-am stabilit cu Crin Antonescu. Nu se impart ministere doar pe criteriu politic, principiul paritatii se va pastra in Guvern. Oamenii care vor ocupa aceste portofolii, pana in luna noiembrie, niciunul dintre ei nu are garantat ca va fi si dupa luna noiembrie. Oamenii acestia sunt oameni pe care eu ii voi propune si cu care eu voi lucra", a sustinut Ponta.

Ponta: Nu sunt premierul lui Basescu!

In alta ordine de idei, dupa ce, pe 19 martie, Ponta a sustinut ca nu va fi niciodata "premierul lui Basescu", acum el a explicat ca nu este premierul presedintelui Basescu si nici "al lui Antonescu sau Daniel Constantin", ci este premierul Romaniei.

Ads

"Eu am fost nominalizat pentru a fi prim-ministru al Guvernului Romaniei. Repet, eu am acceptat functia de prim-ministru al Romaniei, nici al lui Antonescu, nici al lui Basescu, nici al lui Daniel Constantin. Eu am primit acest mandat in primul rand pe 7 aprilie la cele trei congrese PNL, PSD si PC", a perorat Ponta sambata.

In schimb, in martie, tot el zicea: "Eu n-o sa vreau sa fiu niciodata prim-ministrul lui Traian Basescu (...) Eu nu o sa primesc niciodata nimic de la Basescu. Singurii care vor decide daca voi conduce sau nu Guvernul Romaniei sunt romanii. Eu nu sunt nici Emil Boc, nici Mihai Razvan Ungureanu, sa ma puna Basescu in functii cand vrea el, nici macar la misto".

Ads

Si presedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, tot sambata, ca Ponta a fost desemnat premier pentru ca USL este singura alianta care poate sa faca un bine romanilor in acest moment.

"Suntem singura forta politica in stare sa faca asta, de asta Ponta este desemnat, nu pentru ca pe Basescu l-a apucat dragostea si simpatia pentru copiloti", a adaugat seful PNL.

Ponta: Trebuie sa vorbesc mai putin si sa fac mult mai mult

Liderii USL au declarat ca vor face tot ceea ce au promis inainte ca Guvernul Mihai Razvan Ungureanu sa cada.

"In perioada urmatoare trebuie sa vorbesc mai putin si sa fac mult mai mult", a declarat Victor Ponta, la o zi dupa ce a fost desemnat premierul Romaniei.

Acesta a dorit sa isi ceara scuze colegilor de la Iasi pentru ca, din cauza evenimentelor de vineri, nu a putut sa mai ajunga la intalnirea programata.

Ads

"Daca USL va guverna bine pana in noiembrie, sunt convins ca romanii ne vor da un mandat complet de patru ani", a adaugat Ponta.

Antonescu: In premiera dupa 1989, Opozitia preia puterea inaintea alegerilor

Crin Antonescu a precizat ca se bucura ca se intalneste cu cei de la Brasov "in prima zi de dupa guvernarile PDL".

Victor Ponta: Accept mandatul de premier si incerc sa il duc la indeplinire

"Pana in ultime zile ale dezbaterii si votarii motiunii, propaganda fostului guvern a sustinut ca nu avem interes sa treaca, ca nu dorim, ca vor lipsi 20 de PSD-isti, ca se vor imbolnavi 7 liberali, ca e nenorocire mare in partidele noastre si ca eu si Ponta stam sa fim schimbati. Am auzit de multe ori. De data aceasta, parea foarte putin credibila.

Ads

(...) Era evident ca daca motiunea va dovedi ca fosta majoritate nu va mai fi, doar USL putea sa incerce sa guverneze Romania pana la alegerile parlamentare. Solutia cea mai sanatoasa ar fi fost ca, in ianuarie si februarie, cand am cerut alegeri anticipate, sa se intample", a spus Antonescu.

Cum il vede presa internationala pe noul premier, Victor Ponta

Liderul PNL a atacat si de data aceasta Partidul Democrat Liberal.

"In premiera dupa 1989, Opozitia preia puterea inaintea alegerilor. Falimentul PDL este evident, el este mai spectaculos decat esecul PNTCD, in 2000. De ieri, pentru noi toti, preocuparea principala este sa facem toate acele lucruri, care am spus ca trebuie facute. Vom fi toti cu toate resursele alaturi de premierul desemnat", a conchis presedintele PNL.

Victor Ponta a fost desemnat premierul Romaniei de catre Traian Basescu. Decizia a fost luata dupa ce Guvernul condus de Mihai Razvan Ungureanu a cazut, vineri, in urma votarii motiunii de cenzura cu 235 de voturi "pentru".

Ads