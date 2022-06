Ponta: As fi aproape mort sa cred ca e pace cu Basescu

Prim-ministrul Victor Ponta a spus, duminica seara, ca este important ca PNL sa depuna o motiune de cenzura pe un subiect, nu pe programul de guvernare. Totodata, a subliniat inca o data ca nu e pace intre el si presedintele Traian Basescu, declarand ca ar fi "aproape mort" daca ar crede acest lucru.

"Marti, merg cu procedura de angajarare a raspunderii pentru urmatorii doi ani si jumatate. Oamenii trebuite sa stie ce isi doreste acest guvern sa faca in urmatorii doi ani si jumatate. Motiunea de cenura, tinand cont de votul de marti, nu ca n-am emotii, dar in mod normal nu va trece motiunea de cenzura.

Stiu ca PNL se gandeste la o motiune de cenzura, e important sa fie pe un subiect, nu pe un program pe care l-am facut impreuna. S-ar putea ca nimeni sa nu inteleaga de ce se face motiune de cenzura", a declarat Victor Ponta, la Romania Tv.

De asemenea, a precizat ca presedintele PDL, Vasile Blaga, ar depune motiune de cenzura "ca sa se afle si el in treaba, ca nu cred ca l-ar asculta cineva pe domnu Blaga".

Premierul a explicat ca programul de guvernare este acelasi costruit impreuna cu PNL in perioada 2011-2012, cand USL se afla in Opozitie, afirmand ca ce s-a stabilit in noul program referitor la minoritati, exista si in programul de guvernare din anul 2012: "Nu sunt deloc schimbari majore in programul de guvernare".

"Doamna Udrea a luat poseta si le-a dat cu ea in cap maghiarilor. Nu am pus niciun steag secuiesc. Am spus ca orice imobil al unei autoritati locale trebuie sa aiba in primul si in primul rand steagul Uniunii Europene, steagul Romaniei si are dreptul sa isi arboreze langa steagul Romaniei si steagul Uniunii Europene, steagul unitatii administrativ teritoriale respective.

Mi se pare ca e un subiect care apare tocmai de la cei care au guvernat foarte bine. (...) Mi-o si imaginam pe doamna Udrea marea luptatoare infasurata in steag si luptand prin Harghita", a mai spus Victor Ponta.

Prim-ministrul a comentat si acordul la care a ajuns cu presedintele Traian Basescu, privind investirea ministrilor din Guvernul Ponta 3, afirmand ca ar fi naiv sa creada ca este pace cu seful statului: "In momentul in care as crede acest lucru, as fi aproape mort".

Prim-ministrul a subliniat posibilitatea reducerii TVA si la fructe si legume, dupa ce a fost redusa la paine, afirmand ca in acest sector "este o evaziune fiscala uriasa" si precizand ca "ar merge" pe un TVA de 9 la suta la fructe si legume. Premierul a mentionat, insa, ca se vor astepta intai rezultatele castigurilor bugetare din incasarile dupa reducerea TVA la paine.

Nu in ultimul rand, vorbind despre o majorare a pensiilor, Victor Ponta a precizat ca orice indexare a pensiilor, fiind luata in calcul una de 4 la suta, este prevazuta in bugetul din anul 2015. De asemenea, a subliniat ca o noua lege a pensiilor ar avea sens "daca s-ar reduce decalajul dintre pensiile cele mai mari si pensiile cele mai mici".

In plus, a mai spus prim-ministrul, "avem o uriasa problema ca, facand asa matematic, peste 20-25 de ani nu va mai avea cine sa plateasca pensiile".

