Ponta: Basescu nu a vrut-o initial pe Kovesi la DNA

Premierul Victor Ponta a vorbit despre controversata nominalizare, in 2013, a Laurei Codrutei Kovesi pentru functia de procuror-sef al DNA, sustinand ca presedintele Traian Basescu nu a fost de acord initial cu aceasta propunere.

"Traian Basescu nu a vrut-o pe Kovesi acolo initial. Dupa aceea, sigur ca a fost de acord", a declarat Ponta intr-un interviu acordat ziarului Evenimentul Zilei in editia tiparita.

Intrebat de ce nu a fost de acord presedintele cu nominalizarea Laurei Codrutei Kovesi pentru conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), prim-ministrul a sustinut ca nu isi mai aminteste.

"Nu mai stiu, am memorie selectiva. Eu am considerat ca este persoana care se bucura de credibilitate, nu in fata mea, a partidului si a Guvernului, ci a institutiilor internationale care monitorizeaza starea justitiei in Romania si de aceea am propus-o.

Ma bucur, caci se pare ca a fost o solutie de succes. Atunci am discutat cu Crin Antonescu si a fost de acord si apoi s-a delimitat public de mine. Era un lucru pe care l-am stabilit intre noi.

Am avut mai multe momente in care am spus: eu nu candidez la prezidentiale, pot sa suport anumite costuri electorale, lasa-ma pe mine sa fac lucrurile nepopulare. Era corect asa, din moment ce el era candidatul la prezidentiale", a detaliat Victor Ponta.

Ads

Antonescu a luat foc: Numirea procurorilor - troc politic, nu are nimic de a face cu Romania

Premierul a precizat ca nu se poate spune ca Traian Basescu a cedat in nominalizarea Laurei Codrutei Kovesi la DNA si a lui Tiberiu Nitu la Parchetul General, ci propunerile "au fost discutate cu presedintele".

"El il dorea pe dl. Morar neaparat la Parchetul General si nu a insistat pentru alta persoana. Asta a fost intentia dansului si am spus ca nu il voi propune niciodata. Cu dna. Kovesi a insistat la televizor. Cu mine nu", a spus Ponta.

Intrebat daca mai sustine ideea de DNA basist, premierul a mentionat ca in continuare crede ca "dosarele facute in perioada referendumului de dl. Morar sunt dosare politice".

"Eu n-am oprit mersul justitiei. Azi cred ca DNA este mult mai independent decat in 2012", a continuat Ponta, sustinand ca este important ca activitatea justitiei sa fie perceputa pozitiv la Bruxelles.

Ads

Disputa din jurului lui Kovesi

Premierul Victor Ponta i-a nominalizat, in aprilie 2013, pe Laura Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef al DNA si pe Tiberiu Nitu pentru postul de procuror general.

Ponta s-a razgandit din nou: Kovesi propusa sef la DNA, Nitu - procuror general

Numirea Laurei Codruta Kovesi la sefia DNA a fost criticata de liberali, in frunte cu Crin Antonescu, care au reactionat vehement, spunand ca nu sunt de acord cu o asemenea numire si acuzand-o pe Kovesi ca este o apropiata a lui Traian Basescu si ca, in calitate de fost procuror general, este responsabila pentru dosarele de la referendumul pentru suspendare.

Ponta confirma ca o numeste pe Kovesi la sefia DNA. Zaharescu: A raspuns la alta intrebare (Video)

Ponta renunta sa desemneze procurorii sefi si anunta o noua procedura de selectie

Ponta s-a razgandit de mai multe ori in ceea ce priveste propunerea lui Kovesi la DNA, liberalii aratandu-se nemultumiti de decizia finala a premierului.

Ads