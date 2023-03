Ponta: Basescu va semna scrisoarea catre FMI, blocajul politic inceteaza

Premierul Victor Ponta a anuntat, luni seara, dupa intalnirea cu reprezentantii FMI, BM si CE, ca a primit asigurari de la acestia ca presedintele Traian Basescu va semna documentele necesare pentru ca acordurile sa devina operationale. "Blocajul politic inceteaza", a spus Ponta.

"Am incheiat discutia cu FMI, BM si CE, discutiile au fost conduse de vicepremierul Chitoiu si de domnul Voinea. Avem acordul institutiilor financiare partenere... incheierea vizitei este un succes, vine intr-un moment extrem de important, cand pe pietele financiare exista o situatie de instabilitate, monedele nationale din zona s-au depreciat, exista probleme cu creditarea, si cu atat mai mult pentru Romania mesajul de stabilitate financiara este important", a inceput Ponta.

Premierul a aratat ca Romania nu a fost afectata de tulburarea financiara din zona. "Moneda nationala nu a fost afectata iar capacitatea de a ne refinanta este esentiala pentru buget si crestere economica", a subliniat acesta.

In cursul discutiilor cu creditorii interantionali, Ponta a aflat ca presedinteel Basescu este dispus sa semneze documentele necesare pentru ca acordurile sa devina operationale, cu conditia ca in scrisoarea catre FMI sa nu existe nicio mentiune la acciza pe carburanti.

"Am fost asigurat ca in urma discutiei de ieri intre reprezentanti cu presedintele ca si blocajul politic inceteaza, presedintele isi va indeplini atributiile constitutionale de a semna documentele pentru ca acordurile noastre sa redevina operationale", a anuntat Ponta.

Premierul a admis ca nu a discutat aceasta chestiune personal cu presedintele, dar "el a precizat ca daca nu mai e trecuta in scrisoare acciza, va semna".

"Important este ca indiferent daca presedintele semneaza sau nu, decizia Guvernului si a coalitiei USL este de a respecta toate angajamentele pe care le-am asumat pentru ca asigura Romaniei o stabilitate de care avem nevoie intr-o perioada in care specialistii in domeniu vad instabilitate in regiune", a continuat prim-ministrul.

Acesta a incheiat precizand: "Presedintele stie ca e acciza, dar nu o va avea in fata ochilor cand semneaza. Si mie mi se pare copilaresc...".