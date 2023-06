Ponta dezvaluie ce a vorbit cu Isarescu: Sa fie foarte clar, ca sa nu cream asteptari prea optimiste

Premierul Victor Ponta a declarat luni seara, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca l-a informat pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, despre intentiile Guvernului de a reduce TVA si despre situatia economica rezultata in urma primului trimestru.

"L-am informat pe guvernator si pe prim-viceguvernator (Florin Georgescu - n.r.) cum stam cu primul trimestru, cu directiile mai departe. (...) Guvernul Romaniei are in trezorerie la Banca Nationala astazi, cand vorbim, vreo 18 miliarde de lei pentru care nu luam dobanda, ca nu se mai da dobanda.

Am discutat despre ce vrem sa facem cu reducerea TVA si vreau sa fie foarte clar, ca sa nu cream totusi asteptari prea optimiste: se poate ori sa reducem toata cota de la 24 la 20, ori sa reducem cota de TVA la toate produsele alimentare la 9%. Eu pot sa va spun, fara sa vorbesc in numele guvernatorului, ca masurile de relaxare fiscala care sunt considerate sustenabile pe termen lung si pentru care avem macar informarea, daca nu acceptul formal al partenerilor nostri internationali, sunt sustinute si sunt bine venite", a afirmat Ponta.

Premierul a adaugat ca o decizie privind alegerea uneia dintre cele doua variante de reducere a TVA va fi luata luni sau marti seara si ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, "are in seara asta" o noua discutie cu FMI si Banca Mondiala.

"N-o sa vedeti FMI-ul laudandu-ne foarte tare, ca n-au facut-o nici cand am redus CAS sau TVA-ul la paine! Dar imi doresc ca, in urma discutiilor, sa nu se opuna", a spus premierul.

Ponta a precizat ca asteapta ca Opozitia sa sustina demersul sau in plan economic, la fel si presedintele Klaus Iohannis.

"Nu ma astept la vreo opozitie din partea presedintelui, in primul rand pentru ca nu cred ca e vreun om in aceasta tara - presedinte, jurnalist, politician - care sa nu isi doreasca reducerea TVA. (..) Cred ca si Opozitia va sustine si oamenii de afaceri", a adaugat seful Guvernului.

Premierul Victor Ponta si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, s-au intalnit luni cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, pentru a discuta aspecte legate de acordul Romaniei cu Fondul Monetar International, a declarat, luni purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu.

