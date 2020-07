Ponta, dupa retinerea fostului procuror Negulescu: A influentat direct decizii strict politice si persoane publice din judetul Prahova

"Dl Negulescu a fabricat probe false / a santajat persoane cercetate in alte dosare si i-a obligat sa depuna marturii false / a folosit ilegal statutul de martor cu identitate protejata pentru cei santajati de el / a influentat direct decizii strict politice si persoane publice din judetul Prahova / a avut un comportament si actiuni de crima organizata folosind statutul de procuror si puterile legale specifice functiei / a cheltuit milioane de lei din bani publici pentru razboaiele lui de interlop / si mai sunt si altii care au procedat la fel! In SUA sau in orice tara europeana democratica era de mult in penitenciar / in Romania pana azi a fost protejat!", a scris Ponta pe Facebook El considera ca abuzurile grave ale celor care sunt platiti sa aplice legea si sa faca dreptate nu au fost niciodata pedepsite in Romania si afirma ca poate acum se schimba situatia. "Si acum intelegeti de ce se lupta PNL sa desfiinteze Sectia Speciala - ca sa ii protejeze pe infractorii care au fabricat dosare adversarilor lor politici!", incheie fostul premier.Fostul procuror Mircea Negulescu,in prezent exclus din magistratura, a fost retinut miercuri de procurorii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Surse judiciare afirma ca retinerea lui Negulescu are legatura cu dosarul Tony Blair, in care este implicat fostul premier Victor Ponta.Potrivit procurorilor, Ponta ar fi beneficiat de 220.000 de euro de la Sebastian Ghita pentru a organiza vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania, iar in schimbul banilor l-ar fi desemnat pe omul de afaceri drept candidat pe listele PSD