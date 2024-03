Ponta: Fara PSD nu castiga nimeni prezidentialele

Premierul Victor Ponta a declarat, luni seara, ca nu are de gand sa candideze la urmatoarele alegeri prezidentiale, dar ca pentru a ajunge presedinte orice persoana are nevoie de sprijinul PSD.

"Eu am toata increderea in Crin Antonescu. Daca va avea nevoie de mine, ma voi lupta in campania sa pentru prezidentiale asa cum am facut-o de fiecare data. Eu sunt hotarat sa nu candidez la presedintie", a spus premierul la Romania TV, precizand ca "fara PSD nu castiga nimeni prezidentialele".

Seful Guvernului a adaugat ca el tine cu poporul si de aceea ia decizii care il costa si care ii supara aliatii politici.

"Eu nu am alegeri la anul. Am alte obligatii. (...) Stiu care sunt preturile pe care trebuie sa le platim. Motiv pentru care platesc din popularitatea mea luand deciziile. Nu s-a mai intamplat in ultimii 20 de ani sa aiba un partid majoritate atat de puternica. Acum trebuie sa operez toate bolile de care nu a putut nimeni sa se atinga", a continuat Ponta.

Mai candideaza pentru sefia PSD?

In prezent, Victor Ponta ocupa functia de presedinte al PSD, insa acest lucru s-ar putea schimba in 2016, daca acesta considera ca partidul nu merge intr-o directie buna din cauza sa.

"Este posibil ca in 2016 sa nu mai candidez la presedintia PSD. Sa piarda PSD-ul cu mine? Vreau sa castige fara mine. Daca PSD va avea o problema politica din cauza mea, nu mai candidez", a mentionat premierul.