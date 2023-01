Ponta: Iarna nu-i ca vara. Luam masuri, dar nu poate Guvernul sa opreasca ninsoarea

Premierul Victor Ponta a folosit duminica una dintre vorbele de duh ale lui Traian Basescu, pentru a raspunde unor intrebari legate de reactia autoritatilor fata de venirea brusca a iernii.

"Ca sa dau un citat celebru si drag, probabil, dumneavastra: Iarna nu-i ca vara! Suntem pregatiti, luam masuri, dar o sa mai ninga si nu poate Guvernul sa opreasca ninsoarea", a spus Ponta, potrivit Mediafax.

Prima ninsoare inchide A2: Responsabilul cu deszapezirea, suspendat din functie

Premierul a aratat ca inchiderea de sambata a autostrazii A2 a fost necesara pentru a fi luate masuri de curatare a carosabilului si l-a felicitat pe primarul Oprescu pentru actiunile luate sambata pentru deszapezirea strazilor din Bucuresti.

Victor Ponta a sustinut si ca a stiut de venirea precipitatiilor in aceeasi masura in care a stiut toata lumea. "Am fost informat de ANM exact de cea ce ati fost informat si dumneavoastra, ANM nu imi da informari secrete", a mai spus premierul.

Conducerea CNADNR a anuntat sambata seara ca l-a suspendat din functie pe seful Sectiei de Drumuri Nationale care era responsabil cu deszapezirea Autostradei A2, dar si ca au demarat "cercetarea disciplinara" a tuturor factorilor responsabili.

