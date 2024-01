Ponta ii ia fata lui Antonescu, la prezidentiale - sondaj CSCI

Daca alegerile prezidentiale ar fi organizate in duminica urmatoare, favorit ar fi nimeni altul decat premierul Victor Ponta, potrivit unui recent sondaj al Centrului de Studii si Cercetari Infopolitic (CSCI), realizat in perioada 18-22 decembrie.

Astfel, premierul Victor Ponta ar iesi castigator cu un procentaj de 32%, in timp ce colegul sau de alinata, Crin Antonescu, ar obtine 24%, arata Romania TV.

Pe urmatoarele locuri s-ar clasa Mihai Razvan Ungureanu cu 21% dintre voturi, Catalin Predoiu cu 8% si Dan Diaconescu cu 6%.

In turul II, Ponta si-ar spulbera adversarul, indiferent cine ar fi acesta.

De exemplu, daca Victor Ponta ar concura cu Antonescu, premierul ar fi votat de 59% dintre alegatori, in timp ce presedintele PNL de 41%.

In fata lui Ungureanu, Ponta ar castiga cu 66%, iar daca adversar i-ar fi Catalin Predoiu, procentul care i-ar aduce castigul ar fi 67%.

Sondajul a fost realizat in perioada 18-22 decembrie, pe un esantion reprezentativ de 1123 de persoane, cu o marja de eroare de plus/minus 3%.

La precedentul sondaj realizat de CSCI, in perioada 11-13 decembrie, primul loc in topul increderii in randul romanilor era ocupat de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, cu 48%, urmat de premierul Victor Ponta, care detinea 42 de procente dintre voturile celor chestionati.