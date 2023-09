Ponta: Investirea lui Arafat este un moment cu multe semnificatii

Premierul Victor Ponta a comentat, miercuri seara, numirea fondatorului SMURD, Raed Arafat, in postul de ministru al Sanatatii.

"Ma bucur ca l-am convins, insa el mi-a mentionat ca vrea sa stea doar pana la alegeri. Eu sunt perseverent si sper sa il conving sa ramana si dupa aceea", a precizat prim-ministrul, la Antena 3.

"Investirea lui Arafat e un moment cu foarte multe semnificatii, cea politica, rolul pe care l-a jucat in evenimentele din ianuarie, dar e un profesionist cunoscut in domeniul sau, insa mai e ceva. Faptul ca este primul membru al Guvernului care nu apartine religiei majoritare, dar nimeni nu a considerat anormal ca un om de alta religie poate sa ocupe un post de ministru, e o evolutie a mentalitatii", a declarat premierul.

Romanii au iesit in strada, la inceputul anului, nemultumiti de demisia lui Raed Arafat din functia de subsecretar de stat in Ministerul Sanatatii, dupa un conflict cu Traian Basescu pe Legea Sanatatii.

Presedintele l-a acuzat pe fondatorul SMURD ca face declaratii publice impotriva noii legi a Sanatatii si a acuzat Guvernul de "interese clientelare", in loc sa vina cu observatii pertinente.

Ulterior, demonstratiile s-au transformat in unele de mare amploare si s-au soldat cu demisia Guvernului condus de Emil Boc.

De remarcat este faptul ca singurul mesaj pe care i l-a transmis Traian Basescu lui Raed Arafat, la investire in functia de ministru, a fost ca Legea Sanatatii sa fie depusa in Parlament pana in decembrie.

Premierul a tinut sa precizeze ca nu a avut niciun fel de negociere sau opozitie formala din partea presedintelui in cursul discutiilor, nici macar cand l-a popus pe Arafat ca ministru.

"Sanatatea, alaturi de educatie, reprezinta infrastructura oricarei societati. Astfel, e bine cand un om care provine din sistem si e foarte respectat si care stie sistemul. Eu sunt increjazator ca Mona Pivniceru va avea rezultate bune ca ministru al Justitiei, la fel si Arafat. In opinia mea, ei ar trebui sa ramana si dupa alegeri", a punctat Ponta.