Ponta, la sedinta PSD: Vad foamea unora care au fost in guvernul Boc. Au fost goniti de acolo si acum vor inapoi

Presedintele PSD, Victor Ponta, le-a transmis, luni, liderilor formatiunii din care face parte, reuniti in prima sedinta pe acest an, care este tinta lui 2015, in interiorul partidului: razboi pe toate fronturile cu PNL.

Premierul a spus ca PSD trebuie sa conduca Guvernul pana in 2016 si ca partidul are "obligatia" sa-i apere pe romani de fostii ministri PDL din Guvernul Boc, mentionand ca acestia se pregatesc sa revina la Palatul Victoria.

"In baza discutiilor pe care le-am avut deja in CExN si a votului majoritar din 15 decembrie din Parlament, e foarte clar ca romanii ne-au votat sa guvernam si, asa cum am guvernat bine in acesti ani, vom guverna si mai bine in 2015 si 2016 si obligatia noastra e sa guvernam bine si sa aratam ca proiectele pentru care am fost votati le punem in aplicare", a declarat Ponta, conform B1 TV.

"Vad foamea unora care au fost in Guvernul Emil Boc si care au fost goniti de acolo de oameni, acum vor sa vina inapoi. Obligatia noastra e sa ii aparam pe oameni de cei care i-au nenoricit in 2010 - 2011. Ii aparam pe pomeni si ne facem datoria fata de cei care ne-au votat", le-a spus Ponta liderilor PSD reuniti.

Duminica, premierul a scris pe Facebook ca PSD va ramane la guvernare pana in 2016, afirmand ca nu se teme de tradari: "Vom ramane la guvernare pana la alegerile din 2016 si atat timp cat avem majoritate parlamentara. Nu mi-e teama de tradari si nu am niciun element in acest sens!".

Ulterior, tot pe Facebook, Victor Ponta a notat: "Cred ca PSD are nevoie acum de doua lucruri: in primul rand de un nou proiect politic pe 5 ani, iar in al doilea rand de modificarea unor prevederi din statutul PSD, care sa le arate oamenilor ca ne dorim o schimbare".

