Ponta: Marim pensia cu 4,5% in 2015. De ce vrea sa consulte Curtea Constitutionala

Pensiile sunt programate sa fie majorate anul viitor in medie cu 4,5%, dar Guvernul incearca sa sprijine in primul rand pensiile mici, operatiune posibila prin schimbarea, in Parlament, a legislatiei in domeniu, dar dupa consultarea Curtii Constitutionale (CC), potrivit premierului Victor Ponta.

"Trebuie sa gasim un sistem, dar nu ne lasa Curtea Constitutionala, zice sa dam si la cei cu pensii mari, si la cei cu pensii mici la fel. Trebuie sa intrebam la Curtea Constitutionala cum putem sa sprijinim in primul rand pensiile mai mici, pentru ca foarte multi au pensii sub media la nivel national", a spus Ponta, aflat la Botosani.

Intrebat cum poate fi efectuata o astfel de operatiune, premierul a aratat ca prin Parlament.

Ponta: Avem banii de pensii si salarii pentru 2014, orice s-ar intampla in Ucraina (Video)

"Prin Parlament. Prin Parlament putem sa schimbam legea in asa fel incat sa putem sa facem un tip de indexare", a aratat Ponta.

Intrebat de asemenea ce crestere de pensie permite bugetul, seful Guvernului a amintit ca pentru anul viitor este posibila o crestere medie de 4,5%.

"Anul viitor, o medie de 4,5%, pentru toata lumea. Insa, asta inseamna 4,5% si pentru cine are pensia mica, si pentru cine are pensia mare. Or, ideea este ca mai mult trebuie sa dai la cei cu pensia mica, tot incercam acest lucru", a aratat Ponta.

Ads

Proiectul de lege care scoate femeile la pensie odata cu barbatii, adoptat tacit de Senat

In luna martie, noul ministru al Muncii, Rovana Plumb, a declarat, ca anul viitor ar putea fi marita pensia cu cel putin 4% si cel mult 4,3%-4,4%.

Tot in luna martie, noul ministru al Finantelor, Ioana Petrescu, a afirmat ca trebuie sa discute cu ministrul Muncii pentru a stabili daca exista spatiu bugetar pentru ca pensiile sa mai fie majorate si anul viitor, premierul Victor Ponta intervenind insa si precizand clar ca pensiile vor fi indexate "cu siguranta".

"Daca doamna Plumb vrea sa creasca pensiile, o sa avem o discutie, sa vedem in ce mod putem face acest lucru. Trebuie sa discutam daca exista spatiu bugetar de a face asa ceva, dar eu o sustin pe doamna Plumb si masurile sociale pe care le propune, dar cum am spus: in masura in care exista...", a spus atunci Petrescu.

Pensii mai mari din 2015 - ce majorare li se promite varstnicilor

Premierul Victor Ponta a intervenit insa, precizand clar ca pensiile vor fi majorate si anul viitor.

"Da, se indexeaza pensiile, asa cum le-am indexat si in 2014, cu 3,75%. Avem in strategia fiscal-bugetara pastrarea indexarii cu acea medie rata a inflatiei si cresterea salariului mediu brut. Deci, exista planificat aplicarea legii, pana la urma, este legea care priveste indexarea pensiilor. Pensiile se indexeaza cu siguranta", a spus Ponta.

Ads