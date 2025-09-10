Ponta: Nu intentionez si nici nu cred ca se poate sa emit OUG pentru gratiere si amnistie

Premierul Victor Ponta a declarat luni ca nu are de gand sa emita o ordonanta de urgenta privind gratierea si amnistia.

"Nici nu intentionez si nici nu cred ca se poate, cand s-a pus problema am spus ca este neconstitutional si nu intentionez sa fac asa ceva", a spus premierul pentru Gandul.info.

Presa, societatea civila si oameni politici au facut speculatii intense in ultimele saptamani privind posibilitatea ca Guvernul Ponta sa emita o astfel de ordonanta pentru ca fostul premier Adrian Nastase sa poata scapa de o eventuala noua condamnare la inchisoare in dosarul Zambaccian.

Aceasta a si venit, luni, cand fostul premier a primit 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul Zambbaccian si e obligat la plata, in solidar cu sotia sa Dana, a sumei de 1,8 milioane de lei. Adrian Nastase urmeaza sa mai execute cel putin 7 luni din aceasta pedeapsa.

Ads

Parlamentul a adoptat la sfarsitul lui 2013 mai multe modificari ale Codului Penal prin care deputatii si senatorii ies din categoria functionarilor publici pentru a scapa de dosarele de coruptie. In asa numita "Marte neagra", majoritatea USL a incercat sa impuna, pe langa aceste modificari, si o lege a amnistiei si gratierii care urma sa salveze, prin prevederile sale, atat condamnatii pentru coruptie cat si cei cu procese in desfasurare. Adrian Nastase era una din tintele evidente ale acestei legi.

In urma reactiilor interne si internationale, parlamentarii au amanat votarea acestei legi, desi presedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat la un moment dat ca se teme ca Victor Ponta ar putea incerca sa trimita din nou aceasta lege pentru a fi votata in Parlament.

Ads