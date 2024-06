Ponta: Orice om de afaceri roman care nu se inscrie in Miscarea Populara primeste un dosar penal

Victor Ponta a comentat, miercuri, la sedinta de guvern, acuzatiile pe care DIICOT i le aduce omului de afaceri Gruia Stoica, cel care a castigat licitatia pentru CFR Marfa, premierul dand de inteles ca DIICOT face dosare la comanda presedintelui Basescu.

"Imi asum raspunderea, nu am fugit niciodata de raspundere. Vad ca orice om de afaceri roman care nu se inscrie in Miscarea Populara primeste un dosar penal", a declarat Victor Ponta, in replica la criticile facute luni de presedintele Traian Basescu legat de privatizarea CFR Marfa.

Seful statului a explicat, luni, intr-o conferinta de presa, la Palatul Cotroceni, ca Gruia Stoica, cel care controleaza firma Grup Feroviar Roman (GFR), castigatoarea licitatiei la CFR Marfa, nu are banii necesari pentru a plati suma convenita si a argumentat ca unul dintre motivele pentru care nu il numeste pe Ovidiu Silaghi ministru al Transporturilor este acela ca doreste ca premierul Ponta sa finalizeze, in calitate de interimar, aceasta privatizare.

Pe de alta parte, DIICOT Iasi il cerceteaza pe Gruia Stoica pentru evaziune fiscala, privatizarea frauduloasa a firmei Transbordare Vagoane Marfa (TVM) si implicare in activitati de crima organizata, procurorii avand indicii ca Stoica a preluat TVM cu banii firmei.

"Doar in urma cu 2 saptamani am fost invitat pentru niste clarificari la DIICOT, dupa ce vreme de 8 ani de zile nu mi s-a luat nicio declaratie in acest caz, desi am fost si sunt la dispozitia oricaror institutii ale statului", a declarat marti Gruia Stoica.

