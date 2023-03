Ponta: Sunt pentru explorarea gazelor de sist

Premierul Victor Ponta s-a declarat vineri in favoarea explorarii gazelor de sist, aratand ca eventualele exploatari ar putea sa inceapa abia peste cinci ani cu respectarea tuturor standardelor de mediu.

"Ideea e urmatoarea: in acest moment pentru Romania si pentru toata Europa problema pretului la gaze este fundamentala. In primul rand pentru populatie - pretul; dar mai ales, pentru industrie, care devine necompetitiva. Am vazut o stire cu una din marile companii europene, care a vrut sa deschida cu doi ani in urma o fabrica in Romania si a deschis-o in SUA, pentru ca acolo a avut gaze de sist.

Gazele sunt la un sfert de pret. Deci eu sunt pentru explorari, pentru ca nu se exploateaza nimic mai repede de cinci ani. Si daca in urma acestor explorari se va descoperi ca Romania poate exploata gaze de sist in conditii sigure pentru mediu, voi fi in favoare", a afirmat Victor Ponta la Antena 3.

El a justificat aceasta optiune aratand ca ar vrea ca Romania sa nu mai importe gaze la preturi foarte mari din Rusia, implicit ca tara noastra sa nu mai fie dependenta de importul de gaze.

"Stiu ca e foarte bine pentru Romania sa fie independenta energetic. Imi asum si acest aspect impopular (al explorarii gazelor de sist - n.red.)", a adaugat premierul.

El a dat asigurari ca lucrarile de explorare nu au niciun efect asupra mediului, iar exploatarea nu ar putea incepe decat peste cel putin cinci ani.

"Licentele de exploatare nu se pot da pana nu se termina explorarile si va dau toate garantiile ca, daca se vor da asemenea licente de catre guvernul meu sau de catre alt guvern, se vor face numai si numai cu respectarea standardelor americane si europene de protectie a mediului", a spus Ponta.

Premierul Victor Ponta afirma, pe 2 martie, ca pana la ora actuala, nu exista dovezi stiintifice ca tehnologia de explorare a gazelor de sist afecteaza mediul.