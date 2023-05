Ponta vrea referendum prelungit de la 7.00 la 23.00, pentru ca e vara

Premierul Victor Ponta a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca este de acord cu prelungirea programului de vot la referendum, iar acest lucru a fost discutat inclusiv cu partenerii europeni.

"Legat de Legea referendumului, eu personal am sustinut decizia presedintelui interimar de a o promulga. Cvorumul de 50 la suta plus unu este necesar pentru validarea referendumului. A fost obligatia pe care eu, ca prim ministru, mi-am asumat-o la Bruxelles.

Singura modificare suplimentara pe care Guvernul o va sustine este extinderea programului de vot, de la 8.00-20.00 la 7.00-23.00, tinand cont de faptul ca este o zi de vara si de decizia CCR care a spus ca trebuie sa asiguram o prezenta cat mai mare la vot.

Am vazut cativa reprezentanti ai PDL care nu sunt de acord cu acest lucru, dar cred ca este o chestiune de rea credinta. Nimeni nu poate anticipa cum voteaza romanii, indiferent la ce ora. Programul va fi de asemenea natura incat sa permita participarea la vot a cator mai multi cetateni", a spus Ponta.

Premierul a mai spus ca tactica PDL de a obliga oamenii sa ramana acasa este aceeasi tactita folosita pentru supravietuirea Guvernului Boc, cand parlamentarii care sustineau Guvernul erau obligati sa stea in banci si sa nu particpe la vot.

"Sunt convins ca pe 29 aceasta tactica a lui Traian Basescu si a PDL de a pierde pe teren dar de a castiga la masa verde prin neparticiparea unui numar important de votanti e o tactica falimentara", a spus Ponta.

La 29 iulie, romanii vor decide "in ce directie va merge tara in continuare, cu sau fara Traian Basescu".

"Din partea celalalta, presedintele suspendat crede ca daca striga sau injura mai tare este suficient ca sa aiba dreptate", a mai spus Ponta, dupa care a enumerat 10 dintre minciunile pe care, in opinia sa, Traian Basescu le-a spus in ultimul timp. Subliniind ca aceste minciuni au legatura cu activitatea Guvernului pe care il conduce, Ponta a spus ca ele constituie "10 motive pentru care orice om il va sanctiona, la referendum".

Promisiunea potrivit careia salariile si pensiile nu vor scadea, si nici TVA-ul, minciuna pe care i-a spus-o cancelarului Germaniei, Angela Merkel, potrivit careia in Constitutie nu este mentionata procedura demiterii presedintelui, promisiunea de a returna casa din strada Mihaileanu, sunt numai cateva dintre acuzatiile pe care Victor Ponta le-a adus presedintelui suspendat.

"Am facut aceste precizari pentru ca sunt absolut convins ca, dupa atatia ani de minciuni si de santaje, romanii vor veni pe 29 la vot si vor decide asupra viitorului lor. Sunt convins ca, asa cum a cazut Guvernul PDL, asa va cadea si Traian Basescu", a mai spus seful Guvernului.

Pe de alta parte, Ponta a mai precizat ca sustine votul asupra Legii privind CCR.

"Guvernul sustine, si eu voi vota in Camera, ca legea CCR sa fie adoptata de catre Parlamentul Romaniei, in acea forma care a rezultat din deciziile succesive ale Curtii. In acest fel, imi doresc sa inchidem dezbaterea interna si internationala.

CCR are prin lege toate puterile pe care le-a stabilit prin deciziile sale. Din punct de vedere al Guvernului, deciziile CCR se aplica imediat si acopera tot ceea ce Curtea a considerat necesar", a mai spus seful Guvernului.