Ponta vede in Uzbekistan o oportunitate de dezvoltare pentru firmele romanesti

Premierul Victor Ponta a declarat, vineri, ca Uzbekistanul reprezinta o zona in care companiile romanesti se pot extinde.

Premierul considera ca Romania a avut relatii foarte bune cu Azerbaijan, Kazakhstan si Uzbekistan inainte de '89, dar ca in ultimii 8-10 ani acestea au inghetat si trebuie reluate, pentru ca tara noastra ar avea de castigat.

"Uzbekistan are nevoie de firme de Romania, firme din IT, agricultura, infrastructura, care sa lucreze investitiile care se desfasoara in aceasta tara", a declarat Ponta, vineri, la Antena 3.

Seful Guvernului considera ca si in domeniul relatiilor economice Romania poate face multe in aceasta zona.

"Am fost foarte bucuros sa aud de un acord intre producatorii de medicamente din Romania si cei din Uzbekistan. Sunt insa si alte domenii in care firmele romanesti se pot extinde - in industria IT, in industria energetica, in alte zone de dezvoltare economica companiile romanesti pot veni in Uzbekistan", a adaugat prim-ministrul.

Premierul Victor Ponta se afla intr-un turneu de trei zile in Azerbaidjan, Kazakhstan si Uzbekistan.

