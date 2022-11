Presedintele PPE: Daca Victor Ponta ramane la putere, marginalizarea Romaniei se va agrava

Presedintele Partidului Popular European (PPE), Wilfried Martens, afirma ca ARD si UDMR sunt singurele "lozuri electorale" care ii pot garanta Romaniei un rol central in proiectul european, el sustinand ca o noua guvernare Ponta va agrava "marginalizarea" tarii.

"Doresc sa urez noroc ARD si de asemenea UDMR pentru alegerile de duminica. Acestea doua sunt singurile lozuri electorale care pot garanta Romaniei un rol central in proiectul european", a afirmat Martens, potrivit unui comunicat de presa.

El arata ca este important ca beneficiile romanilor de pe urma aderarii la Uniunea Europeana sa fie mentinute si extinse, iar daca premierul Victor Ponta va ramane la putere, marginalizarea Romaniei se va agrava.

"In ultimele cateva luni, guvernarea scandaloasa a lui Victor Ponta a dus la o rapida marginalizare a tarii in UE, dar si in cadrul propriei sale familii politice europene, Partidul Socialistilor Europeni, care au decis in septembrie sa anuleze desfasurarea programata a congresului lor la Bucuresti. Daca Victor Ponta ramane la putere, imi este teama ca marginalizarea Romaniei numai se va agrava", a afirmat liderul PPE.

De asemenea, Martens afirma ca presedintele Traian Basescu va face tot posibilul sa asigure dupa alegeri formarea unei guvernari "puternice si stabile".

"E necesar de aratat ca, dupa alegeri, presedintele Romaniei Traian Basescu va face tot posibilul sa asigure formarea unei guvernari puternice si stabile, asa cum este stipulat si de Articolul 103 al Constitutiei Romaniei", a concluzionat Martens, potrivit comunicatului PPE.

