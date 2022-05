Primul semn de pace in USL: Ponta renunta la Constantin, Iohannis vicepremier pe Finante

Premierul Victor Ponta a declarat, luni dimineata, ca nu vor exista patru vicepremieri, ci ca se va mentine formula de pana acum, cu trei vicepremieri.

"Am apreciat si propunerea fostului premier Tariceanu, sa continuam ca in 2012, cu trei prim-ministri. (...) Imi doresc ca Klaus Iohannis sa fie in Guvern, astazi il propun (...)

Decizia mea ca prim-ministru este foarte clara: Daca nu e decizia tuturor celor patru partide, nu mergem in parlament. Toti patru suntem egali!", a declarat Ponta, spunand ca Iohannis va fi "ministru de Interne, vicepremier pe finante, cum s-a votat in 2012", a declarat prim-ministrul Ponta.

De asemenea, intrebat de jurnalisti inainte de intrarea la negocieri cu partenerii de guvernare, Victor Ponta a spus ca "e decizia colegilor liberali" de ce se va ocupa Klaus Iohannis.

"PNL are dreptul, conform aliantelor la un vicepremier. Daca liberalii nu sunt de acord sa schimbam ceva, nu mergem in Parlament. Toti patru suntem egali si nu ne aliem trei impotriva celorlalti.

Domnul Iohannis este propunerea PNL-ului si eu il sustin, nu trebuie sa il primesc. Pe oricare din functiile pe care il propune, eu il accept", a adaugat Victor Ponta.

Liderii USL s-au intalnit, luni, pentru a decide daca schimba structura Guvernului si in ce mod, astfel incat Klaus Iohannis, propunerea PNL pentru functia de ministru de Interne sa poata fi si vicepremier.

Negocierile dintre PNL si PSD au inceput inca de saptamana trecuta, dar au esuat, liberalii nefiind de acord cu formula de patru vicepremieri propusa de Victor Ponta si nici cu numirea lui Daniel Constantin intr-o functie de vicepremier, astfel incat fiecare partid de la guvernare sa aiba vicepremierul ei.

Anterior, cu o zi in urma, liberalii s-au reunit intr-o sedinta ce a durat aproape cinci ore si in care s-ar fi luat in calcul iesirea PNL de la guvernare.

